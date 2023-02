La Nuit blanche, veillée culturelle emblématique de Montréal, est de retour pour une 20e année. Tout au long de la nuit du 25 au 26 février, les noctambules pourront participer à une centaine d’événements artistiques dans différents lieux et établissements de la métropole, dont un concert spécial au MTELUS mettant en vedette Claudia Bouvette, Valaire et Choses Sauvages.

Le public aura l’occasion de découvrir des spectacles, des expositions, des installations immersives ou encore des projections cinématographiques du Vieux-Montréal au Mile-End en passant par le Quartier des spectacles et Hochelaga-Maisonneuve. Les autobus et les métros de la Société de transport de Montréal (STM) sillonneront les rues à toute heure de la nuit pour faciliter les déplacements des festivaliers et festivalières.

Enfin, la Nuit blanche revient à sa pleine raison d’être : convier le public sur les lieux des organismes culturels partenaires, et provoquer un contact direct entre les artistes et le public , a déclaré Jacques Primeau, directeur général du festival, par voie de communiqué.

Le diffuseur public participera d’ailleurs aux festivités : la nouvelle Maison de Radio-Canada ouvrira ses portes aux noctambules qui souhaitent découvrir ses studios et rencontrer certains de ses artisans et artisanes. Les adeptes de La journée (est encore jeune) pourront assister à l’enregistrement d’une émission. De plus, les auditrices et auditeurs d’ICI Musique sont conviés à un concert intimiste de Flore Laurentienne à l'occasion de la série Sur mesure.

Flore Laurentienne offrira un concert intimiste devant public à la nouvelle Maison Radio-Canada, diffusé à l'antenne d'ICI Musique. Photo : Six Media / Maude Limoges

20 ans de Nuit blanche en musique et en arts visuels

Pour marquer l’anniversaire de la Nuit blanche, plusieurs artistes, dont Claudia Bouvette, Valaire, Choses Sauvages et Kid Koala, se partageront la scène du MTELUS jusqu’à 6 h du matin à l’occasion du spectacle 20 ans de la Nuit blanche : party au MTELUS.

Près de là, les installations de Montréal en lumières à l’esplanade Tranquille – événement dans lequel s’inscrit la Nuit blanche – demeureront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 2 h du matin. Le public pourra donc profiter de la grande roue et du sentier de patinage du festival, en plus de découvrir l'œuvre interactive Control No Control, présentée pour une nuit seulement.

Plusieurs musées de Montréal seront aussi ouverts au public dans la nuit du 25 au 26 février, comme le Musée des beaux-arts de Montréal, qui présentera gratuitement son exposition ᑐᓴᕐᓂᑐᑦ TUSARNITUT! : la musique qui vient du froid. De son côté, le Musée d’art contemporain de Montréal invite les noctambules à découvrir, entre autres, le film Screen Tests, d’Andy Warhol.

La compagnie Kalabanté et le Montréal Chan Lion Dance Club animeront pour leur part les locaux du musée Pointe-à-Callière, en lien avec l’exposition Le monde en tête, et le Musée McCord convie la population montréalaise à l’exposition de photographie Alexander Henderson – Art et nature.

La Nuit blanche intéresse les noctambules de Montréal depuis 20 ans. Photo : Frédérique Ménard-Aubin

Des créations immersives et à l’écran

Les festivaliers et festivalières à la recherche d’expériences immersives pourront se diriger vers la Société des arts technologiques, qui ouvrira son mythique dôme à tous et à toutes. Le Centre PHI proposera pour sa part l’événement Dernière minute, qui explore le thème des tout derniers instants, ainsi qu’une série d’expositions et de performances regroupées sous le titre 10+10.

Un voyage temporel dans les styles de musique classique, de Mozart à aujourd’hui, est à l’horaire à la Maison symphonique, avec le Quatuor kaléidoscopique. Du côté de l’Usine C, le public pourra découvrir des performances des arts de la scène créées moins de 48 heures avant leur présentation.

Les cinéphiles pourront se rendre à l’Office national du film du Canada (ONF) pour apprécier plusieurs films et œuvres en réalité virtuelle. La vitrine de Québec Cinéma sera pour sa part transformée en salle de cinéma, et des projections sont prévues à la Cinémathèque québécoise.

La Nuit blanche à Montréal est présentée en collaboration avec la STM et le festival Montréal en lumière. Cette grande veillée culturelle se déroulera dans la nuit du 25 au 26 février.