Harcèlement sexuel : un service juridique gratuit sera offert au Nouveau-Brunswick

La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick et le Service public d’éducation et d’information juridique du Nouveau-Brunswick ont mis sur pied ce nouveau service.

Le service sera disponible pour toute personne qui est victime de harcèlement sexuel au travail, explique Amber Chisholm, la directrice adjointe du Service public d’éducation et d’information juridique du Nouveau-Brunswick. Concrètement, il s’agit d’une consultation gratuite de deux heures.

« Il doit y avoir une tolérance zéro envers le harcèlement sexuel au travail. » — Une citation de Amber Chisholm, directrice adjointe du Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick

L’objectif est d’offrir un premier examen de la plainte, ainsi que les options qui existent pour les victimes. On fournira aussi des informations sur les résultats potentiels de la plainte.

Amber Chisholm, directrice adjointe du Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick, dit qu'il faut avoir une tolérance zéro envers le harcèlement sexuel au travail. Photo : Gracieuseté de Amber Chisholm

Pour l’instant, une vingtaine d’avocats dans la province ont démontré un intérêt pour participer au programme.

Si vous souhaitez consulter un avocat, vous serez aiguillé vers un certain nombre d’avocats du Nouveau-Brunswick enregistrés auprès du programme , explique Amber Chisholm.

Les personnes qui participent à ce programme ne seront pas tenues de s’engager dans un processus juridique qui serait, par la suite, à leurs frais, explique Marc-Alain Mallet, le directeur de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.

Nous voulons faciliter la tâche de toutes les personnes qui ont besoin de conseils juridiques de base. Grâce au programme d’aiguillage aux avocats, les Néo Brunswickois et Néo Brunswickoises bénéficieront de deux heures de conseils juridiques gratuits, sans obligation de poursuivre les consultations , explique-t-il.

Le directeur de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Marc-Alain Mallet, dit que les victimes de harcèlement sexuel au travail bénéficieront de deux heures de consultation juridique gratuites. Photo : Gracieuseté de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick

Des limites au programme

Le nouveau service juridique sera offert aux victimes de harcèlement sexuel de 16 ans et plus seulement, même si des personnes plus jeunes se trouvent sur le marché du travail.

À 16 ans, certains avocats pourraient donner de l’avis juridique à une personne, moins que 16 ans, il y a des questions de la confidentialité, du consentement, que beaucoup d’avocats ne sont pas confortables de donner de l’avis privé. C’est possible qu’une personne âgée de moins de 16 ans a une question, leurs parents ou un autre adulte peut contacter le service et on peut discuter des options , dit Amber Chisholm.

Un programme temporaire

Le programme de soutien juridique sera disponible jusqu’en juin 2024 seulement. Le financement du gouvernement fédéral viendra à échéance à cette date.