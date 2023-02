« C’est une vraie tragédie », dit un Rimouskois d’origine syrienne après le séisme

Le bilan du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie ne cesse de s’alourdir. Plus de 12 000 personnes ont perdu la vie depuis le tremblement de terre lundi. Au Canada comme ailleurs, les ressortissants de ces deux pays qui ont toujours des proches sont tristes et inquiets pour eux. C'est notamment le cas de Fahed Martini, qui, de Rimouski, regarde les images de son pays natal avec un sentiment d'impuissance.