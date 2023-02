Le premier budget de Scott Gillingham augmente l’impôt moyen d’un propriétaire de 142 $

Dans son premier budget comme maire de Winnipeg, Scott Gillingham propose de légères augmentations de l’impôt foncier et de la taxe de façade, tel qu’il l’avait promis. Il veut aussi rétablir la fréquence des autobus aux niveaux d’avant la pandémie et financer une équipe de sécurité dans les transports.

Le budget opérationnel se chiffre à 1,28 milliard de dollars, contre 1,19 milliard en 2022. Le budget préliminaire prévoit un petit surplus de 16,7 millions de dollars.

La hausse anticipée des revenus est principalement due à l’augmentation de l’impôt foncier de 3,5 %, ce qui doit permettre de récolter 31,8 millions de dollars, et à l’augmentation de la taxe de façade de 1,50 $ par pied, ce qui devrait générer 17,8 millions de dollars.

Le propriétaire de la maison moyenne à Winnipeg, dont la valeur est estimée à 338 900 $ en 2023, paiera 67 $ en impôts fonciers cette année, sans compter la hausse de la taxe de façade.

La taxe d’entreprise de la Ville demeurera à 4,84 % et permettra de récolter plus d’argent cette année. Et cela, même si le seuil du crédit pour les petites entreprises augmentera de 44 220 $ à 47 500 $, de manière à ce que 55 % des entreprises soient entièrement remboursées.

Des économies ont été réalisées en 2022 grâce à des postes vacants, et la Ville prévoit plus d’économies en retardant l’embauche de nouveaux employés.

Le budget prévoit le transfert de 15 millions de dollars dans la réserve de la Ville, provenant du service des Eaux et des égouts. Compte tenu de dépenses prévues dans le budget pluriannuel, la réserve sera d’un peu plus de 14 millions de dollars à la fin 2023.

Des investissements prioritaires modestes

Les investissements promis par Scott Gillingham lors de la campagne électorale et inscrits dans ce budget sont modestes. L’un des plus significatifs est la création d’une équipe de sécurité du transport en commun, d’un coût de cinq millions de dollars. Il prévoit aussi 100 000 $ pour la sécurité à la bibliothèque du Millénaire.

Il propose d’augmenter le budget du service 311 de 25 % - ce qui représente 1,1 million de dollars.

Le budget préliminaire mentionne aussi 16,5 millions de dollars en coûts liés à la pandémie de COVID-19, dont 13,4 millions de dollars de revenus perdus de la Winnipeg Transit.

Pour rétablir la fréquence des autobus aux niveaux d’avant la pandémie d’ici septembre 2023, le budget prévoit 1 million de dollars. Actuellement, il existe une baisse de 6 % du service des autobus. Un demi-million de dollars est aussi prévu pour lesdites équipes d’action des quartiers , promises lors de l’élection municipale.

Scott Gillingham s’engage aussi à fournir un million de dollars pour l’établissement d’espaces sécuritaires ouverts 24 heures sur 24 pour les sans-abris.

Hausse et ajouts de frais

La Ville veut aussi augmenter le montant de nombreux frais municipaux. Par exemple, le coût d’un permis annuel pour un chien qui n’a pas été castré passera de 80 à 123 $. La Ville propose aussi des frais de coordination de films à compter du 1er juin qui varient de 250 à 2500 $.

Les frais pour la plupart des inspections d’incendie ou de prévention de blessure passent de 140 à 168 $ par heure. Certaines interventions de pompiers dans des établissements de soins de longue durée pourraient coûter très cher, soit 1400 $ par heure pour une équipe de deux pompiers pour aider à transporter un patient, et 2601 $ pour une équipe de quatre pompiers.

Ce sera aussi le tarif pour une intervention des pompiers en cas d’incendie. La Ville examine actuellement la possibilité d’envoyer des factures aux propriétaires de maisons vacantes qui brûlent.

La Ville ajoute aussi des frais pour les entreprises qui déposent divers types de poubelle dans la décharge du chemin Brady, notamment pour le papier, du ciment, de la terre et des feuilles. Ces hausses de frais représentent environ 2,5 millions de dollars en revenus.

Budget d’immobilisations

Peu de fonds, soit environ 6 millions de dollars provenant du budget opérationnel, sont investis en immobilisations. Cependant, ce budget augmente de 42 millions de dollars par rapport à 2022 et se chiffre à 567 millions de dollars.

La Ville veut dépenser 156 millions de dollars sur la réfection des routes, une baisse de 9 millions par rapport au total de 2022. Le montant provenant des coffres de la Ville augmente cependant, puisque l’an dernier Ottawa et la province ont fourni de l’argent supplémentaire pour l’infrastructure routière.

L’un des projets majeurs est le remplacement du garage de la Transit dans le North End, qui sera déplacé de la rue Main au quartier de Kildonan Ouest.