Ottawa clarifie ses normes de protection pour les aires marines protégées

La norme de 2023 [...] interdira l'exploration, le développement et la production pétrolière et gazière, l'exploration et l'exploitation minières, le déversement de déchets [...] et de pesticides, et les engins mobiles de chalutage de fond , a précisé Joyce Murray.

Ces normes avaient déjà été annoncées en 2019 par le ministre des Pêches d'alors, Jonathan Wilkinson.

Le but de la norme de protection des aires marines protégées est d’offrir davantage de cohérence et de clarté en ce qui concerne les activités interdites dans les aires marines protégées fédérales , précise toutefois Pêches et Océans Canada sur son site web.

Cette norme s’applique aux aires marines protégées depuis avril 2019, a indiqué Joyce Murray.

« Nous pouvons tracer une ligne sur la carte, mais si nous n'avons pas de protection significative, que faisons-nous? » — Une citation de Joyce Murray, ministre fédérale des Pêches et des Océans

La ministre fédérale des Pêches et des Océans, Joyce Murray, lors du Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5), à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La ministre ajoute que le gouvernement a l’intention de renforcer les réglementations sur certains rejets de navires dans les aires marines protégées, et ces règlements seront élaborés en consultation avec Transports Canada.

Également présent lors de l’annonce, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, affirme que la protection d’écosystèmes océaniques sains protège l’avenir de milliers de collectivités côtières et de milliers d’espèces marines .

« La qualité de nos aires marines protégées nous permet d'avancer nos objectifs, parce que cette politique dresse la table de l'objectif du Canada de créer 10 nouvelles aires marines nationales de conservation dans les cinq prochaines années. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique

Steven Guilbeault a indiqué que plusieurs entités seront responsables de s’assurer que la norme est respectée. Parcs Canada, Pêches et Océans Canada, mais aussi des Premières Nations se partageront la tâche, selon les cas.

Le directeur de la région de l'Ouest à la Fondation David Suzuki, Jay Ritchlin, accueille favorablement ces précisions en termes de protection.

Cela fait longtemps que l'on nous dit que [ces précisions] seront la voie à suivre, mais cela n'avait pas été formalisé et ce n’était pas cohérent entre Environnement Canada, Parcs Canada et Pêches et Océans Canada, alors ce sont de très bonnes choses , a-t-il affirmé.

Carte du Canada montrant les zones marines dont la conservation est envisagée d'ici 2025. Selon Pêches et Océans Canada, les étoiles en couleur indiquent 17 zones marines dont la conservation est envisagée et les sites en gris ont déjà été désignés. Le ministère précise que les sites proposés sont susceptibles d’être modifiés au fur et à mesure que les négociations avec les partenaires avancent et qu'un engagement complet est entrepris. Photo : Pêches et Océans Canada

Ottawa maintient ses cibles de conservation

Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver 25 % de ses zones marines et côtières d’ici 2025, et 30 % d’ici 2030.

Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif , a affirmé Joyce Murray. Avant 2015, moins de 1 % de l'espace océanique du Canada était protégé. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 14,66 % , s’est-elle réjouie.

Les sites protégés comprennent : 14 zones de protection marine en vertu de la Loi sur les océans;

2 aires marines nationales de conservation;

1 parc marin;

13 parcs nationaux avec des composantes maritimes;

1 réserve nationale de faune en milieu marin;

60 autres mesures de conservation efficaces par zone ou refuges marins. Source: Pêches et Océans Canada

Avec des informations de Benoît Ferradini