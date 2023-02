Travail la fin de semaine : grogne chez des infirmières et le CIUSSS MCQ défend sa mesure

Toutes les infirmières devront travailler une fin de semaine sur trois, a annoncé le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) plus tôt cette semaine. La mesure sera d'abord déployée à la fin du mois à Drummondville où le manque de personnel est criant, puis sur l'ensemble du territoire.

Cette mesure touche environ 20 % des infirmières du territoire, car 80 % d’entre elles travaillent déjà une fin de semaine sur deux, précise le directeur des ressources humaines du CIUSSS MCQ , Antranik Handoyan.

Il ajoute que les infirmières seront déployées dans les hôpitaux et centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) qui offrent des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et où la pénurie de main-d'oeuvre se fait sentir.

Le statu quo n’est plus une option pour l’organisation et pour le personnel , affirme M. Handoyan qui explique avoir été à l’écoute des travailleurs.

« [Les membres du personnel] nous le disent : "on a besoin d’une solidarité et d’une équité à travers le CIUSSS" et c’est ça l’objectif de la mesure. »