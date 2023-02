Future Electronics coupe les liens avec des proches de Robert G. Miller

Après la démission du PDG de Future Electronics, Robert Miller, les autres employés de cette multinationale nommés dans le reportage d’Enquête ne font plus partie du personnel de cette organisation, révèle une communication interne obtenue par Radio-Canada.

Ce courriel, envoyé à tous les employés de Future Electronics à travers le monde, ne nomme pas les personnes dont il est question. Le nouveau PDG, Omar Baig, remercie son équipe du courage dont elle fait preuve depuis la semaine dernière.

En réponse aux questions de Radio-Canada, le vice-président exécutif Jamie Singerman a confirmé la nouvelle. En ce moment, nous nous concentrons sur le bien-être de nos employés et de notre organisation et sur le renforcement de l’équipe de direction que nous avons annoncé hier.

Jeudi, un reportage de l’émission Enquête a rendu publics les témoignages de plusieurs jeunes femmes qui disent avoir été payées en échange de relations sexuelles avec Robert G. Miller alors qu’elles étaient mineures, entre 1994 et 2006.

M. Miller nie toutes les allégations. Le lendemain de la diffusion de ce reportage, l’homme de 79 ans a annoncé qu’il renonçait à son poste de PDG pour se consacrer à sa santé et aux recours légaux qu’il compte entreprendre contre Radio-Canada.

Un des hommes les plus riches du Québec, Robert Miller a fondé Future Electronics en 1968. Sa fortune s’élève à près de deux milliards de dollars américains. Cette multinationale, qui distribue des composantes électroniques, est aujourd’hui présente dans une quarantaine de pays et emploie plus de 5000 personnes.

L’enquête de Radio-Canada a éclaboussé certains employés de Future Electronics soupçonnés d’avoir aidé M. Miller dans son stratagème, dont le vice-président exécutif Sam Abrams, qui aurait coordonné les rencontres de M. Miller avec les mineures.

Raymond Poulet, qui aurait longtemps servi d’entremetteur pour M. Miller, se décrit sur LinkedIn comme le conseiller privé de Robert Miller chez Future Electronics. Cependant, nos appels à la réception de l’entreprise ont révélé qu’il ne figurait pas dans le bottin des membres du personnel.

Dans sa dernière missive aux employés, Omar Baig présente une nouvelle équipe de direction et dit que toutes les décisions opérationnelles seront maintenant prises par un nouveau comité de direction.

Future Electronics souhaite également vous informer qu'à compter de maintenant, les personnes identifiées dans les récents reportages ne sont plus employées par Future Electronics. Future Electronics a également mis fin à sa relation avec NCIS.

NCIS – ou National Criminal Investigation Service – est une entreprise de sécurité privée dont les locaux se trouvent à la même adresse que Future Electronics. Le site web de NCIS est aussi hébergé sur le même serveur que la multinationale.

Le propriétaire de NCIS, Terence Corcoran, et son employé Stephen Roberts, un ancien policier, auraient été au courant des activités illicites de M. Miller. Deux enquêteurs privés embauchés par l’ex-femme de Robert Miller disent également que ces deux hommes leur avaient offert des centaines de milliers de dollars pour leur remettre leurs rapports.

M. Corcoran et M. Roberts nient ces allégations, qu’ils qualifient de fausses et de non fondées.