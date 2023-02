Le bruit des VTT dérange des citoyens dans une rue proche du centre-ville de Tracadie

Le maire Denis Losier et les conseillers vont juger de la validité de cette pétition qui contiendrait une quarantaine de signataires. Ce serait pour la plupart des résidents d’une rue sur laquelle circulent chaque jour plusieurs véhicules qui cherchent notamment à accéder à des commerces tels des stations-service et des restaurants.

Un sentier de motoneige et de VTT près de Tracadie. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

L’accès au centre-ville de Tracadie pour les VTT et les véhicules côte à côte a longtemps fait l’objet de débats dans la municipalité. Ces véhicules récréatifs ont obtenu l’accès au cœur économique de la ville en 2019. Les voies d’accès sont cependant limitées et certaines utilisent l’accotement des rues dans des quartiers résidentiels.

La pétition fait notamment mention du bruit excessif après l’heure limite permise pour accéder à la ville (23 h).

Une économie importante

La problématique est délicate pour les élus de Tracadie. D’un côté, ils doivent prendre en considération les doléances des citoyens mécontents. De l’autre, ils ne veulent pas nuire à une activité récréative qui rapporte plusieurs milliers de dollars dans l’économie de la municipalité en hiver.

Depuis quelques années, la ville de Tracadie permet aux VTT de circuler dans certaines sections commerciales du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Nous avons travaillé des années pour permettre aux VTT d’avoir accès au centre-ville. On parle de retombées économiques de 13 millions $ pour la Péninsule acadienne et nos commerces de la ville vont chercher leur part. Il faut faire attention de ne pas repousser ces utilisateurs, peu importe la raison, parce que c’est une grosse économie qui roule , a commenté le conseiller Yolan Thomas en comité plénier.

La ville a toujours bien travaillé avec les clubs locaux de VTT , a énoncé la conseillère Réaldine Robichaud. C’est une économie importante et il faut considérer cela dans notre réflexion.

Plusieurs plaintes

Le maire Denis Losier a souligné que l'administration reçoit régulièrement des plaintes des citoyens habitant cette zone résidentielle en raison du bruit excessif de ces véhicules en pleine nuit.

Nous allons étudier la pétition , assure-t-il. On parle d’une situation urgente parce que plusieurs citoyens sont mécontents. Nous allons recueillir les informations rapidement et chercher des solutions qui vont accommoder tout le monde. C’est important de trouver un plan B, car aujourd’hui, on peut avoir accès au centre-ville par plusieurs entrées. La quiétude de nos citoyens est notre priorité.

Roland Thériault, président du Club VTT La Randonnée Nord-Est de Tracadie. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le président du Club VTT La Randonnée Nord-Est, Roland Thériault, a bon espoir que les élus comprendront le bon sens. Il prévoit se présenter avec plusieurs membres à la réunion régulière du conseil municipal du 13 février.

Je fais confiance à la ville , a-t-il commenté. Nous avons travaillé fort pour permettre aux VTT d’avoir accès au centre-ville. La ville aussi. S’il faut que j’aille voir les entreprises pour aider notre cause, je vais le faire.