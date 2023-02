Tragédie à Laval : le chauffeur était « hystérique », affirment des témoins

Un premier témoin, Hamdi Benchaabane, qui habite à proximité de la garderie, dit être intervenu très rapidement après que l'autobus est entré en collision avec l'immeuble, s'encastrant du même coup dans la bâtisse.

En compagnie de trois autres parents, M. Benchaabane affirme que le chauffeur de la Société de transport de Laval (STL), identifié depuis comme Pierre Ny St-Amand, semblait pris de rage et avait retiré tous ses vêtements avant de tenter de quitter son véhicule.

« Il était totalement nu. On n'a pas compris pourquoi il a fait ça. On a plongé sur lui [...], il n'arrêtait pas de crier. On l'a frappé pour le maîtriser et on l'a mis par terre. »