Des campeurs déjà mécontents du système de réservation de Parcs Canada attendu pour mars

Plusieurs se sont, entre autres, exprimés sur la page Facebook de Parcs Canada après l'annonce du lancement du nouveau site. Les critiques mentionnent l’ancien site de réservations, d’autres la date à laquelle le site sera lancé. Corrigez-moi si je me trompe! Nous ne pouvons pas réserver avant le 13 mars? , écrit un utilisateur.

D’autres utilisateurs veulent également des sanctions contre les personnes qui annulent à la dernière minute ou qui ne se présentent pas, car les sites vont rester inoccupés alors que la demande est forte.

Selon Eric Karjaluoto, fondateur du site Internet Campnab qui recense les réservations annulées, il faudrait limiter la longueur des séjours pour permettre à plus de campeurs d'utiliser les parcs, comme en Ontario où la visite est limitée à sept jours dans les parcs provinciaux les plus populaires. Je pense qu'il s'agit plutôt de faire bon usage des parcs et de ne pas laisser ces sites inoccupés.

Parcs Canada encourage les campeurs à annuler tôt, mais reconnaît également que des surprises peuvent survenir et qu'il n'est pas toujours possible d'arriver [aux sites réservés] , précise une déclaration écrite.

Des campeurs souhaiteraient toutefois que Parcs Canada envoie des alertes lorsqu’une réservation est annulée.

Un nouveau site de réservation très attendu

La demande de places de camping dans les parcs nationaux, provinciaux et territoriaux a augmenté durant la pandémie, rendant encore plus difficile la réservation en ligne. Le plus gros problème que nous avons eu ces dernières années a été la lenteur du système qui nous a empêchés de terminer la réservation , raconte Mathieu Bisson, un campeur de Calgary.

En effet, plusieurs campeurs se sont plaints de ne pas pouvoir réserver en ligne, car les sites Internet avaient des problèmes techniques. Parcs Canada espère que les campeurs pourront avoir une meilleure expérience grâce au nouveau système, qui a pris trois ans à être créé.

Les réservations seront échelonnées pour réguler le trafic et empêcher que le site Internet arrête de fonctionner. Elles seront également limitées pour éviter qu’une personne ou une entreprise réserve des dizaines de sites en même temps, comme en 2020 lorsque six compagnies de voyages avaient réservé 2300 emplacements au parc national Banff, quelques heures seulement après l'ouverture de la période de réservation.

Parcs Canada dit que les usagers ne pourront réserver que cinq sites de camping à la fois. Chaque site doit être cependant réservé sous différents noms, s'il s'agit de la même date, et une seule personne peut être chargée de réserver pour un voyage de groupe.

Le nouveau site de réservation devrait ressembler à celui pour les parcs des États de la Californie et de la Floride, comme ils ont été créés par la même compagnie US eDirect.

Pour avoir la possibilité de réserver entre le 13 et 31 mars, les campeurs devront ouvrir un compte sur le nouveau système de réservation à partir du 3 mars. Les personnes qui veulent conserver des informations inscrites sur le système actuel, comme des préférences de camping, devront le faire avant le 26 février.

Avec des informations de Laura McQuillan