Un financement bonifié pour le Drakkar de Baie-Comeau

Les états financiers de l'organisme à but non lucratif Hockey junior Baie-Comeau des deux dernières années ont été dévoilés mardi lors de l'assemblée générale annuelle.

Les années 2021 et 2022 ont été marquées par la pandémie de COVID-19.

Des matchs présentés à huis clos ou devant un nombre limité de spectateurs ont plombé les revenus de l'équipe, particulièrement en 2021.

En 2020, la Ville de Baie-Comeau avait d’ailleurs octroyé une avance de fonds d’un montant de 600 000 dollars au Drakkar pour faire face à la pandémie.

Guillaume Bérubé, le trésorier de l'équipe, affirme que la subvention de 1,5 million de dollars versée par le gouvernement du Québec en 2021 a permis au Drakkar de garder la tête hors de l'eau au cours des deux dernières saisons.

« On s'en est sorti à profit pour deux années très difficiles. » — Une citation de Guillaume Bérubé, trésorier du Drakkar de Baie-Comeau

Le trésorier ajoute aussi avoir réussi à optimiser nos sorties de liquidités pour être en mesure de maximiser cette subvention-là, et les deux saisons.

L'année 2021 s'est soldée par un surplus de 797 429 dollars. En 2022, le Drakkar a plutôt affiché un déficit, au montant de 489 976 dollars.

Un plan stratégique avec quatre priorités

Les objectifs et la vision d’avenir du Drakkar de Baie-Comeau ont aussi fait l’objet de discussions lors de l’assemblée générale annuelle, mardi.

Les quatre angles d’attaque du plan stratégique du Drakkar sont la performance organisationnelle, la performance sportive et l’encadrement des joueurs, l’attractivité, les ventes et le marketing, et, enfin, la relation avec la communauté.

Le plan stratégique 2021-2024 prévoit ainsi rendre l’organisation davantage compétitive face à l’offre des autres équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

La présidente du conseil d’administration de l’équipe, Julie Dubé, estime que le Drakkar doit continuer de se montrer attrayant pour les joueurs. De plus en plus, on va chercher des gens d’ailleurs qui s’y plaisent et ça devient aussi des porte-paroles , souligne-t-elle.

Un autre membre du conseil d’administration, Luc Tremblay, relève l’ambition de l’équipe d'avoir des partenariats avec plus de collaborateurs.

Le Drakkar de Baie-Comeau reçoit la visite des Remparts de Québec mercredi soir, au Centre Henry-Leonard. La troupe nord-côtière occupe présentement la onzième position du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. De leur côté, les Remparts trônent au sommet de la ligue.

Samedi et dimanche, le Drakkar fera face à l’Océanic de Rimouski au Colisée Financière Sun Life, à Rimouski. Selon l’équipe du Bas-Saint-Laurent, 6000 places ont déjà été vendues pour les deux matchs prévus.

Avec les informations de Camille Lacroix