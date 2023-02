Moncton accueillera les Championnats canadiens de rugby en fauteuil roulant en mai

Rugby en fauteuil roulant Canada (RFRC) et Parasport Nouveau-Brunswick se partageront les tâches pour l’organisation de la compétition. Les Championnats canadiens accueilleront plus de 250 participants, incluant athlètes, personnel de soutien, officiels, classificateurs et bénévoles.

Pour le responsable des programmes chez Parasport Nouveau-Brunswick, Simon Richard, il s’agit d’un travail de collaboration.

Nous devons inspecter les espaces, coordonner la présence des bénévoles et l’aspect logistique de l'événement. La plupart des tâches sont coordonnées avec RFRC. Premièrement, c’est d’avoir un événement qui est inclusif. Deuxièmement, faire la promotion du sport dans la communauté et finalement d’avoir un championnat compétitif et amusant en même temps , confie Simon Richard.

Travail de développement

Un organisme comme Parasport Nouveau-Brunswick espère mettre en valeur ce sport dans la province, mais aussi dans l’ensemble des provinces de l’Atlantique.

Le Nouveau-Brunswick a actuellement deux équipes; une à Moncton et l’autre à Fredericton. C'est à partir de ces deux équipes que les représentants de la province sont choisis , explique Simon Richard.

Il y a aussi des joueurs à l’Île-du-Prince-Édouard qui participent au championnat national, mais qui s’alignent avec une autre province en attendant que le nombre de joueurs insulaires soit suffisant pour avoir une équipe. On voit qu’il commence à avoir de l’intérêt en Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. On espère que ce championnat canadien près de nous apporte l’étincelle pour que ces provinces aient leur équipe.

Le Nouveau-Brunswick compte deux équipes dans la province permettant d'offrir plus d'opportunités à ses athlètes. Une est à Moncton et l'autre à Fredericton. Photo : gracieuseté de Parasport NB

Si le rugby est déjà reconnu comme un sport physique, c’est le même constat pour la version en fauteuil roulant.

C’est différent que le sport debout. Le rugby en fauteuil roulant est spécialement fait pour les personnes quadraplégiques ou affectées à au moins trois des quatre membres. Les joueurs n’ont peur de rien, étant vraiment physiques sur le terrain. C’est très rapide et vraiment excitant à voir souligne-t-il.

Le Championnat national de rugby en fauteuil roulant sera présenté du 5 au 7 mai au Colisée de Moncton, une première fois au Nouveau-Brunswick.

Équipe NB a hâte de jouer à domicile devant parents et amis, souvent pour la première fois. Les joueurs ont peu d'occasions de jouer près de chez eux.

Rappelons que Parasport Nouveau-Brunswick est l’organisme provincial de sport qui est responsable du rugby en fauteuil roulant, mais également du basket-ball en fauteuil roulant et du boccia.