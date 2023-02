500 joueurs de ballon sur glace en tournoi au Témiscouata

Entre vendredi et dimanche, 75 rencontres auront lieu entre 42 équipes dans les arénas de Dégelis et de Témiscouata-sur-le-Lac.

Le ballon sur glace demeure un sport très populaire au Témiscouata. L'an dernier, les joueurs de l'équipe masculine Blitz avaient d'ailleurs remporté le Championnat canadien.

Le tournoi qui se déroule en fin de semaine sera l'occasion pour les équipes de se préparer à certaines compétitions de grande envergure.

C’est quelques semaines avant les championnats canadiens, avant les championnats provinciaux. C’est une bonne pratique avant ces événements-là pour peaufiner les derniers détails sur le jeu , a affirmé l'un des membres de l'organisation Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata, Éric Dion.

« On a une petite région, mais on se défend haut et fort et on tente de décrocher le plus de titres possible. »