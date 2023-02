Mois de l’histoire des Noirs : trois questions à la chanteuse et comédienne Ghislaine Doté

Née à Montpellier, en France, de parents d'origine centrafricaine, la chanteuse, comédienne et ancienne danseuse Ghislaine Doté s’est établie à Vancouver en 2015 après avoir étudié et travaillé comme danseuse et chorégraphe à Montréal pendant 18 ans.

C’est d’ailleurs dans la métropole québécoise que cette artiste de la scène a découvert le Mois de l’histoire des Noirs.

À l'époque, ça ne me disait pas grand-chose, confie-t-elle. Mais j'avoue que, depuis les dernières années, avec George Floyd, avec tout ce qui s'est passé, ça a pris vraiment une signification beaucoup plus importante pour moi.

L'artiste dit que, depuis, elle s'intéresse davantage à l’histoire de sa communauté. Elle a d’ailleurs récemment découvert des artistes noirs grâce à une initiative dans le réseau du SkyTrain de Vancouver.

J'ai vu qu'ils ont mis des images de personnages historiques noirs. Je me suis dit : wow! C'est vraiment enrichissant non seulement pour les gens qui ne sont pas [noirs], mais pour nous aussi parce qu'il y a tellement de personnalités noires qu'on ne connaît pas.

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Ghislaine Doté a accepté de se confier en trois questions, en dévoilant des artistes et des œuvres d'artistes noirs qui l'inspirent.

Une personnalité noire que vous admirez?

Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges Photo : Getty Images / Hulton Archive

Joseph de Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Je suis récemment tombée sur lui par hasard dans le SkyTrain. Il a tout un parcours.

C'était un violoniste virtuose, un compositeur aussi. Il était du temps de Mozart et justement, on le surnommait le Mozart noir.

C'était aussi un homme d'escrime qui s'est impliqué dans l'abolition de l'esclavage et dans la Révolution française, pendant laquelle il a dirigé le premier régiment noir, s'assurant que les Noirs étaient bien traités.

Je suis tellement impressionnée par cette personne parce que c’était un artiste très impliqué politiquement.

J'admire beaucoup ça parce que, des fois, je me dis que mon rôle en tant qu'artiste peut être limité. Je ne voudrais pas qu’il se limite juste à ce qu'on se dise : "Ah, elle chante bien, elle a une belle voix!" J’aimerais que mon œuvre puisse aussi changer le monde, avoir un impact sur le monde.

Une oeuvre d'un artiste noir ou d'une artiste noire qui vous a marquée?

Jessye Norman en 2013 lors d'un hommage à Nelson Mandela Photo : Associated Press / Cliff Owen

C'est l'œuvre de la chanteuse d’opéra américaine Jessye Norman, décédée en 2019.

Je disais précédemment que j'admire les artistes qui s'impliquent politiquement. Mais j'avoue que l’œuvre de Jessye Norman me touche si profondément que je me dis : bon, peut-être qu’il n'est pas nécessaire de s'impliquer politiquement pour avoir un impact sur ce monde.

Je regarde ses vidéos et je pleure des fois, tellement elle est magnifique.

Quand elle était sur scène, tout son être était engagé. Il n’y avait aucune retenue. Le niveau d'engagement était tel que c’était impossible de ne pas réagir. Ça, ça me touche.

Et elle avait une technique qui était tellement parfaite qu’on ne voyait plus la technique, on voyait juste l'expressivité. C'est ça qui m'inspire chez Jessye Norman.

Un artiste noir ou une artiste noire que vous souhaitez nous faire découvrir?

Paul Robeson Photo : Getty Images / Sasha

Paul Robeson. C'était un chanteur américain, baryton-basse, ce qui était très rare à l'époque.

C’était aussi un acteur, un footballeur et un activiste. Il avait fait d'ailleurs des études en droit, mais il n'avait pas eu l'opportunité de pratiquer parce qu'il était Noir. On est au début des années 1900.

Ce que j’admire et ce qui me touche chez lui, c'est qu’il a chanté en Chine, en Russie. Il a aussi chanté pour des ouvriers irlandais. Et il l'a fait avec tellement de dignité, c'est comme s'il ne voyait pas sa propre race. Il était juste là pour chanter, pour parler de ses causes.

Et c'est comme si, en effaçant cette dimension, eh bien, je me dis que ça devait l'effacer aussi pour les autres qui le regardaient.

Si j'avais découvert Paul Robeson quand j'étais jeune, je pense que ça m'aurait aidée dans ma jeune carrière.

J'ai commencé la danse à l’âge de 13 ans en Côte d'Ivoire. Dans mes cours, les filles blanches étaient souvent en première ligne dans les classes et chorégraphies. Ça joue sur le moral quand on est jeune et qu’on n'a pas de modèles noirs.

J'aurais bien aimé avoir ces modèles à l'époque, des artistes qui, justement, avaient cette dignité. Alors voilà, c’est pour ça que Paul Robeson m’inspire.

Au sujet de Ghislaine Doté

Ghislaine Doté a fait ses débuts sur scène à Montréal, où elle a mené une carrière comme danseuse et chorégraphe. Finaliste de l’émission de télévision So You Think You Can Dance Canada, elle a également participé au spectacle du 25e anniversaire de Starmania, pendant lequel elle a découvert le chant. C’est à Vancouver qu’elle se consacre à sa nouvelle passion, chantant pour le groupe Stranger Brew, avec lequel elle a participé aux concours Pacifique en Chanson (gagnants 2019) et Chant'Ouest. On a pu la voir récemment dans The Sound of Music, au Arts Club de Vancouver. L'artiste se consacre actuellement à l’écriture de son premier opéra.