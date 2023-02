Une grève et un lock-out s’amorcent à la Ville de Yellowknife

La vice-présidente de la section Nord de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, Lorraine Rousseau, souligne que la Ville a quant à elle décrété un lock-out qui empêche tout retour au travail des employés municipaux. Au total, 205 travailleurs municipaux sont touchés.

Sur son site web (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) , la Ville a publié la liste des installations et des services municipaux qui sont interrompus ou fermés jusqu’à nouvel ordre. C’est notamment le cas de la bibliothèque, de la piscine, de l’aréna, du complexe sportif et de l’installation de traitement des déchets solides. Les activités de déneigement et de déglaçage non essentielles sont aussi suspendues.

Dans un dernier effort pour éviter l'arrêt de travail, les négociations se sont poursuivies lundi et mardi avec l’aide d’un médiateur fédéral, mais elles n’ont pas abouti à un accord.

La directrice de la Ville, Sheila Bassi-Kellett, affirme que les derniers jours ont été particulièrement difficiles. Je suis vraiment triste que la situation se soit rendue à ce stade-ci, mais je suis persuadée que nous trouverons une voie à suivre , dit-elle.

L’un des points de mésentente porte notamment sur la question salariale, selon l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Syndicat des travailleurs nordiques.

La Ville a proposé une augmentation salariale de 2 %, ce que le syndicat a trouvé insuffisant en raison de la hausse de 7 % du niveau de l’inflation à Yellowknife. L’employeur n’était pas ouvert à discuter de salaires équitables , soutient Lorraine Rousseau.

Mardi, le Syndicat des travailleurs nordiques a envoyé une lettre aux conseillers de la Ville pour les prier de ne pas traverser les lignes de piquetage, arguant qu’il s’agissait d’un geste irrespectueux envers les travailleurs.

Plusieurs conseillers de la Ville ont laissé entendre au réseau anglais de Radio-Canada qu’ils comptaient continuer d’occuper leurs fonctions d’élus. Le prochain conseil municipal est prévu lundi.