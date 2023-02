Scott Moe se rend en mission économique à Houston aux États-Unis

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et le ministre de l’Énergie et des Ressources, Jim Reiter, se rendent à Houston, au Texas, dès mercredi, et ce, jusqu'au 10 février, afin de promouvoir les possibilités d'investissement dans la province.

Scott Moe et sa délégation tiendront plusieurs réunions bilatérales avec des entreprises d'énergie et de ressources, ainsi que des sociétés d’investissement basées aux États-Unis indique un communiqué envoyé à CBC /Radio-Canada.

Scott Moe affirme que le voyage vise à attirer des investissements et à favoriser la croissance durable des industries de la province, notamment celles des secteurs des ressources naturelles, afin de créer plus d'opportunités d’emploi en Saskatchewan.

« La Saskatchewan est l'une des rares provinces qui a la capacité de contribuer à la sécurité alimentaire et énergétique dans un contexte mondial. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Le ministre de l’Énergie et des Ressources souligne l’importance de ce voyage pour renforcer les relations bilatérales de la Saskatchewan avec des responsables de l'industrie américaine.

La Saskatchewan est déjà un leader en matière de production de nourriture, de carburant et d'engrais dont le monde a besoin , indique Jim Reiter.

Les rencontres vont permettre également de mieux comprendre pourquoi la Saskatchewan est une province forte, innovante et attrayante pour les investissements , ajoute-t-il.

Des entreprises privées, dont Foran Mining, feront partie de la délégation saskatchewanaise à l’occasion des deux jours de voyage à Houston.

Faire des affaires en Saskatchewan n'est pas seulement une occasion de profiter d'une économie forte et diversifiée, mais aussi de faire partie d'une communauté solidaire et innovatrice qui valorise la croissance et le succès, et qui favorise un développement économique social positif, précise le président de Foran Mining, Dan Myerson.