Des Premières Nations du Nord réclament plus de financement pour leurs services d’incendie

La Nation Nishnawbe Aski (NAN), qui représente 49 Premières Nations nord-ontariennes, demande à Ottawa d’offrir plus de financement pour les services d’incendie des Premières Nations.

Ceci survient plus d'une semaine après la mort d’une fille de 10 ans causée par un incendie résidentiel à Peawanuck, communauté située au nord de Thunder Bay.

La Première Nation de Weenusk n’avait pas les ressources nécessaires pour éteindre les flammes avant sa mort.

« Ce n’est pas juste de devoir attendre que quelqu’un de la communauté perde la vie pour recevoir un camion de pompier. » — Une citation de Anna Betty Achneepineskum, cheffe adjointe de la Nation Nishnawbe Aski

La ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, indique que des travaux ont été lancés pour répondre aux iniquités en matière d’infrastructures dans les Premières Nations.

Il y a moyen de prévenir ces décès. Nous devons mieux faire en tant que nation, en tant que nations unies, pour protéger les gens qui dépendent de nous.

Nous devons faire mieux

Mme Hajdu dit être au courant des défis en matière d’infrastructure que vivent les communautés autochtones à travers le pays.

Les enfants et les aînés en particulier sont à risque élevé de perdre la vie lorsqu’un incendie résidentiel se déclare dans une Première Nation , dit-elle. Nous devons faire mieux.

La ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Elle s’est déjà entretenue avec l’Assemblée des Premières Nations, le Conseil national autochtone de la sécurité incendie et des pompiers autochtones pour échanger au sujet des changements systémiques qui doivent se produire pour aider les communautés à mieux prévenir les feux et à les éteindre.

Il n’y a pas de réponse facile, il y a plusieurs choses qui nécessitent de l’attention et des améliorations , croit-elle.

D’autres rencontres sont prévues dans les prochains mois afin d’en discuter davantage.

L’inégalité en matière de ressources et de financement accordés à une Première Nation fait en sorte qu’elle n’est pas capable de maintenir le niveau de service continu requis , souligne la cheffe adjointe de la NAN , Anna Betty Achneepineskum.

Anna Betty Achneepineskum déplore qu'une tragédie ait été nécessaire pour que davantage de financement soit accordé. Photo : CBC/Logan Turner

D’après elle, des scénarios comme celui ayant coûté la vie de la fillette de 10 ans de Peawanuck se produisent beaucoup trop.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu’elle pensait des efforts de Services aux Autochtones Canada pour améliorer les services d’incendie de Weenusk, elle note qu’elle aurait aimé que ça se produise l’an dernier.

Peut-être que cette jeune fille serait toujours des nôtres.

Augmentation du financement pour Weenusk

Depuis l‘incendie survenu le 28 janvier, Mme Hajdu rencontre le chef de Weenusk et ses partenaires afin de déterminer quels sont les besoins.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a déjà augmenté le financement annuel, à plus de 21 600 $ pour l’entretien d’une nouvelle caserne.

La communauté doit maintenant travailler avec la Société des services techniques des Premières Nations de l’Ontario afin de conceptualiser et de bâtir l’édifice.

Chaque Première Nation de la Nation Nishnawbe Aski devrait avoir un camion et une caserne pour répondre aux besoins , estime Mme Achneepineskum.

Dans le cadre d’un plan pour réduire les iniquités en matière de services d’incendie, la NAN espère fournir les ressources, les fournitures et l’infrastructure nécessaires à chacune de ses Premières Nations.

« C’est une priorité pour moi, c’est le cas depuis mon arrivée comme ministre des Services aux autochtones et depuis que j’ai réalisé la gravité du problème. » — Une citation de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

Mme Hajdu indique qu’il existe une multitude de défis dans les Premières Nations en matière de prévention des incendies, tels qu’une infrastructure vieillissante, des maisons surpeuplées et un manque de formation de même que de code d’incendie.

Chaque tragédie nous brise le cœur, et je peux vous dire que le gouvernement se doit de faire avancer les travaux auxquels nous nous sommes engagés, ce qui consiste à réduire l’écart en matière d’infrastructure, apporter des changements à long terme, et ce, non seulement en matière de financement, mais aussi d’un point de vue structurel , indique la ministre.

SAC versera aussi plus de 10 400 $ en fonds pour le recrutement et la formation de pompiers bénévoles.

L’entité fédérale a aussi autorisé l’achat de deux camions de pompiers au coût de 506 640 $ pour Weenusk en janvier 2022. Ils seront livrés par l’entremise des routes de glace d’ici le mois prochain.

Avec les informations d'Angela Gemmill, de CBC