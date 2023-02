Le collectif derrière le jeu à succès PUBG: Battlegrounds ouvre un studio à Montréal

Dans les cartons pour Krafton : un nouveau jeu vidéo basée sur la série sud-coréenne de romans fantastiques The Bird That Drinks Tears, qui connaît un grand succès depuis 20 ans.

Le créateur de ces livres, Yeong-do Lee, est un écrivain exceptionnellement imaginatif qui construit des mondes élaborés et les remplit de personnages complexes , décrit-on dans le communiqué de Krafton.

L’entreprise travaille depuis 2021 sur cette série afin de créer une visualisation du monde et des personnages du roman sous différentes formes, allant du livre d’art aux jeux vidéo.

Embauche de 150 personnes prévue

Le studio, le 3e en Amérique du Nord pour Krafton, compte embaucher 150 personnes à Montréal au cours des trois prochaines années afin de faire naître ce jeu vidéo.

« Montréal [est] l'une des meilleures villes au monde pour la production de jeux vidéo. Le bassin local de talents créatifs et spécialisés est impressionnant. » — Une citation de CH Kim, PDG de Krafton

Le PDG de Krafton se réjouit également d’avoir recruté Patrik Méthé, qui possède une vaste expérience pour amener les [séries de jeu] vers de nouveaux sommets , à la tête du studio, . Le dirigeant cumule quelque 20 années d’expérience dans l’industrie vidéoludique, et a travaillé sur des séries de renommée internationale, dont Rainbow Six et Far Cry.

Patrik Méthé s'est fait confier la direction du studio Krafton Montréal. Photo : Denis Girard Photographie

En tant qu'amateur du style médiéval fantastique depuis mon adolescence, je suis ravi de donner vie à un chef-d'œuvre fantastique sous la forme d'un jeu ambitieux et mémorable , a indiqué le chef du nouveau studio par voie de communiqué.

Krafton, fondé en 2018, a déjà plusieurs succès derrière la cravate grâce à ses studios membres. Parmi les plus notoires, on compte le jeu vidéo multijoueur en ligne de type bataille royale (Battle Royale) PUGB: Battlegrounds et le titre d’horreur The Callisto Protocol de Striking Distance Studios.

Krafton Montréal devient le 8e studio à se joindre au collectif qui emploie quelque 2000 personnes dans neuf pays.