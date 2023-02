L’entreprise de Québec Didacte achetée par la Montréalaise GSoft

L’achat de Didacte par GSoft s’est officialisé au cours des derniers jours, mais rien ne prédisait cette acquisition. Didacte n’était pas en difficultés financières, selon l’entreprise.

On n’était pas à vendre. C’est né d’une discussion pour une collaboration. Finalement, dès la première rencontre, on s’est rendu compte qu’on avait le même langage, la même vision. Puis les discussions sont montées plus haut , raconte l’ancien président de Didacte et maintenant directeur produits chez GSoft, Mathieu Dumont.

Les deux entreprises croient que cet achat sera très bénéfique, de part et d’autre.

« Ça change beaucoup de choses pour nous. Nos développeurs seniors vont pouvoir monter encore plus haut et avoir accès à un éventail de connaissances, de ressources. On est très excité. Ça vient amplifier les ambitions qu’on avait. » — Une citation de Mathieu Dumont, ancien président de Didacte

L’entreprise ne se permettait pas d’investir beaucoup en recherche et développement, vu sa petite équipe d’une dizaine d'employés. Maintenant, ce domaine sera accessible selon M. Dumont.

Didacte assure qu’il n’y aura pas de perte d’emplois, au contraire. De nouveaux postes seront créés et à court terme, le bureau de Québec ne sera pas déménagé.

Le logo de l'entreprise, Didacte. Photo : Facebook / Didacte

Une industrie en mouvance

Pour l’entreprise montréalaise, le moment est parfait. L’entreprise vient sécuriser son positionnement dans l’industrie.

On œuvre dans le domaine de l’expérience employé. On veut rendre le travail des gens dans les PME plus efficaces, agréables. On pense que tout ce qui est gestion de l’apprentissage va être un point très important dans les années à venir , indique le président-directeur général de GSoft, Martin Gourdeau.

« Dans une période où les entreprises technologiques sont beaucoup plus dans une période de mise à pied, c’est le fun de voir qu’au Québec, les entreprises sont capables de maintenir leur croissance et leurs ambitions. On va à contresens du courant actuellement. » — Une citation de Mathieu Dumont, ancien président de Didacte

Pour GSoft, cette acquisition s’inscrit dans un nouveau plan de développement. L’entreprise prévoit faire d’autres acquisitions. Elle compte près de 400 employés et ses logiciels sont utilisés dans plus de 100 pays.

Les coûts liés à l’achat de Didacte n’ont pas été divulgués.