Des équipements pour plus d’accessibilité aux sentiers du Parc de la gorge de Coaticook

L'idée de base vient d'une personne qui habite dans notre région, qui nous a téléphoné pour nous dire que sa fille est en fauteuil roulant et qu'elle n'a aucune activité à faire l'hiver, explique la directrice générale du Parc de la gorge de Coaticook, Caroline Sage. Elle m'a parlé d'un type d'équipement qui pourrait être intéressant. En faisant des recherches, on a acquis "l'hippocampe".

L'hippocampe, c'est un fauteuil roulant muni de roues interchangeables permettant de se déplacer sur toutes sortes de surfaces, que ce soit une plage, un chemin couvert de neige ou un chemin de gravelle.

On peut même aller dans l'eau avec ce fauteuil-là! affirme Caroline Sage.

Le Parc a par la suite approché le Conseil sports loisirs de l'Estrie, qui a décidé de mettre en place une grande centrale d'équipements . Ils ont acquis le "TrackZ" et le "Dahut" qu'on installe au Parc de la gorge et on les rend accessibles à la population , ajoute-t-elle. Des discussions l'organisme Kéroul, qui oeuvre à offrir aux personnes limitées un meilleur accès aux sites touristiques, ont également évalué les sentiers pour finaliser le projet.

« Les gens nous appellent. [...] Les équipements, c'est selon le handicap de chacun ou le type de mobilité qu'ils ont. Selon la mobilité de chacun, on remplit un questionnaire et on les oriente vers le bon équipement. » — Une citation de Caroline Sage, directrice générale du Parc de la gorge de Coaticook

Le fauteuil roulant tout-terrain de Trackz Mobilité. Photo : Radio-Canada

Le projet vient tout juste d'être lancé et la directrice générale lance un appel aux citoyens intéressés. Elle recommande que la personne soit accompagnée de deux à trois personnes, et des formations sont offertes pour assurer qu'ils peuvent bien manipuler les équipements.

Elle rappelle que ce type d'équipement demeure inaccessible pour la plupart des gens, puisque le prix s'élève à plus de 12 000 $, mais que le parc les prête gratuitement.