Des parents s’opposent aux lignes directrices sur l’école inclusive à l’Î.-P.-É.

Certains parents à l’Île-du-Prince-Édouard réclament l’abolition des lignes directrices en matière d’identités de genre dans les écoles et qui sont en vigueur depuis un peu plus d’un an.

Les lignes directrices sont destinées à faire en sorte que les écoles francophones et anglophones soient sécuritaires et accueillantes pour tous les élèves et que le genre et l’orientation sexuelle des élèves et des membres du personnel soient respectés.

Voici quelques exemples de pratiques exemplaires mentionnées dans ce document :

veiller à ce que les codes vestimentaires respectent l’identité de genre et l’expression de genre;

limiter le langage et les activités qui séparent les élèves selon le sexe;

offrir un accès sécuritaire aux toilettes et aux vestiaires;

prévenir les comportements d’intimidation et intervenir au besoin.

Le public a été consulté lors du travail préparatoire de ce document qui a duré environ un an. La ministre de l’Éducation Natalie Jameson a approuvé les lignes directrices en décembre 2021.

Des opposants prennent position

Des gens qui s’opposent aux lignes directrices comptent aborder le sujet lors de la prochaine réunion de l'association de parents d'élèves et enseignants de l’école anglophone Morell Consolidated.

L'ordre du jour de la réunion comprend un lien qui mène à une proposition de résolution à soumettre à la fédération provinciale des associations de parents d'élèves et enseignants

La résolution proposée demande au ministère de présenter des preuves scientifiques qui justifient l’entrée en vigueur des lignes directrices. Elle demande aussi au ministère de permettre aux parents de décider si leur enfant participe ou non à ce programme.

Une pétition qui réclame l’abolition des lignes directrices circule dans la communauté scolaire. Selon la pétition, les lignes directrices ne respectent pas le droit des enfants d’être éduqués dans un environnement libre d’influences idéologiques qui contredisent les valeurs ethniques, culturelles, religieuses, sanitaires et morales de leur famille.

Il est difficile de savoir qui fait circuler cette pétition et qui est à l’origine de la proposition de résolution pour demander une entrevue. Les membres de l’association contactés par CBC ont dit qu’ils ne pouvaient ni les identifier ni faire de commentaires.

Des prises de position jugées blessantes

Lucky Fusca, qui exerce la direction générale du Réseau transgenre de l’Île-du-Prince-Édouard, affirme que ces prises de position sont blessantes et décevantes.

Selon Lucky Fusca, la majorité de la population appuie les lignes directrices et devrait prendre publiquement position en leur faveur. Le réseau se préoccupe des élèves.

Je voudrais garder espoir que ce soit une occasion pour nous de répondre à la haine organisée et de progresser, que ce soit par l’entremise de l’éducation ou d’autres moyens de rassembler les gens dans un lieu de compréhension et d’amour , affirme Lucky Fusca.

Lucky Fusca, du Réseau transgenre de l’Île-du-Prince-Édouard, affirme que les prises de position des opposants aux lignes directrices provinciales sur l'école inclusive sont blessantes. Photo : Radio-Canada

Plusieurs personnes en ont parlé au réseau et ont exprimé leur détresse. Nous travaillons sur un appel à l’action pour faire en sorte que les personnes ne se sentent pas plus isolées, particulièrement dans les régions rurales , souligne Lucky Fusca.

Ce n'est pas un programme scolaire

La Public Schools Branch a publié un message sur les réseaux sociaux où elle dit que lorsqu’un parent ajoute un sujet ou une proposition de résolution à l'ordre du jour, cela ne signifie pas automatiquement que toute la communauté scolaire partage cet avis.

Elle ajoute par courriel que des lignes directrices similaires existent dans toutes les provinces canadiennes, qu’elles ne constituent pas un programme scolaire et qu’elles servent à protéger les droits de la personne et à traiter les élèves avec dignité et respect.