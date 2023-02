La misogynoir, une discrimination méconnue qui touche les femmes noires

Moya Bailey est professeure associé à l'Université Northwestern, aux États-Unis. Photo : Mathew Modono

Ayana O’Shun est une réalisatrice, productrice et scénariste. Son documentaire intitulé Le mythe de la femme noire dénonce des stéréotypes qui existent au sujet de la femme noire. Je ne pensais pas que la misogynoir allait prendre autant de place dans le film , explique-t-elle.

Parmi ces clichés reliés à la misogynoir, elle nomme l’hypersexualisation de la femme noire que l’on peut voir dans l’industrie du rap par exemple.

Son film dénonce également le stéréotype de la femme noire en colère, agressive. La cinéaste note que dans le contexte américain, la femme noireest présentée comme étant de mauvaise humeur. Il y a aussi la femme noire nounou , celle qui est toujours dans une position de servitude.

Agnès Berthelot-Raffard a aussi participé au documentaire Le mythe de la femme noire, réalisé par Ayana O'Shun. Photo : Nelly Abelha

Même son de cloche du côté d’Agnès Berthelot-Raffard, professeure adjointe à la Faculté de la santé de l’Université York. Elle ajoute des clichés tels que la femme noire vue comme une assistée sociale la welfare queen qui éduque mal ses enfants .

Le terme misogynoir est utilisé sur les réseaux sociaux et par des militants antiracistes, mais il n’apparaît pas encore dans les dictionnaires.

La professeure Berthelot-Raffard explique que la misogynoir remonte à l’époque coloniale et esclavagiste. Selon l’experte, les femmes noires sont placées au bas de l’échelle de cette société blantriarcale de l'époque. De plus, elles sont victimes d’une exploitation dont certains mécanismes perdurent de nos jours.

« À l’origine de la [théorie de la] construction des races [...] il y a une société hiérarchisée qui a décidé qui étaient les contractants qui pouvaient participer à cette société et, qui n’avaient pas cette possibilité, sont ceux qui étaient exploités. » — Une citation de Agnès Berthelot-Raffard, professeure adjointe à la Faculté de la santé de l’Université York

Des hommes noirs aussi font preuve de misogynoir

Mme Berthelot-Raffard affirme que la femme noire peut aussi vivre la misogynoir au sein de sa propre communauté. La misogynoir est aussi le fruit des hommes noirs contre les femmes noires , dit-elle.

Anastasia Marcelin affirme avoir réduit ses activités en tant que militante anti-raciste parce qu'elle est lasse subir des attaques répétées de misogynoir. Photo : Anastasia Marcelin

Même réaction du côté d’Anastasia Marcelin, entrepreneure montréalaise d'origine haïtienne. La femme d’affaires raconte avoir souvent été victime de misogynoir au sein de la communauté afrodescendante. Faut pas voir le racisme seulement. Il y a beaucoup de colorisme dans la misogynoir , dit-elle. Tu ne rentres pas dans le code des Noirs et des blancs , ajoute-t-elle.

« Va te coiffer! La phrase parfaite qu’on me dit souvent sur les réseaux sociaux quand je décide de porter mon afro [...] Mes cheveux crépus font partie de mon identité. » — Une citation de Anastasia Marcelin, entrepreneure

Mme Marcelin ajoute que pour elle, les remarques teintées de misogynoir véhiculer par des hommes afrodescendants sont celles qui la heurtent davantage. Ça peut te détruire parce que pour moi, eux, sont censés te protéger .

Impact de la misogynoir dans le domaine de la santé

Mme Marcelin explique que les assauts répétés de misogynoir l’ont, à un certain moment, poussé au repli sur sa personne. J’ai dû aller voir un psy [...] je ne parle quasiment plus du racisme tandis que c’est une cause qui me tient à cœur , dit-elle.

Selon la professeure Agnès Berthelot-Raffard, la misogynoir a un impact négatif dans le domaine médical pour les femmes noires. Concrètement, on va considérer que les femmes noires peuvent davantage supporter la douleur [comparativement aux autres femmes] , illustre l’experte.

« On va nier les besoins des femmes noires. Par exemple : on sait qu’il y a une prévalence du fibrome [des tumeurs bénignes] chez les femmes noires, mais on ne fait pas de recherche pour améliorer cette condition. » — Une citation de Agnès Berthelot-Raffard, professeure adjointe à la Faculté de la santé de l’Université York

Selon la professeure, la misogynoir peut avoir des conséquences sur la santé mentale. Ça peut provoquer des arrêts de travail entre autres , dit-elle.

Un avis que partage la militante montréalaise, Marhilan Lopez, coordonnatrice à l'institut Simone de de Beauvoir.

Elle déplore que durant la pandémie, le travail des femmes noires ait été occulté dans le milieu de la santé. Dans certains moments, on peut être hyper visible. Dans d’autres moments, on peut être invisible , ajoute-t-elle.

« On a beaucoup invisibilisé le fait que la majeure partie du travail de première ligne, dans le contexte de la pandémie, a été fait par les femmes noires. » — Une citation de Marhilan Lopez, coordonnatrice à l'institut Simone de Beauvoir

Comment éliminer la misogynoir?

La meilleure façon d'enrayer la misogynoir serait d'assurer une meilleure représentation des femmes noires dans les médias et l'industrie du divertissement.

Quand vous voyez une autre narration, ça permet aussi d'éradiquer les biais cognitifs [inconscients] que les gens ont , croit Mme Berthelot-Raffard.