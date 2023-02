Le youtubeur Stephen Blackwood accusé d’agression sexuelle dans une école

La GRC au Nouveau-Brunswick se demande si un présumé agresseur aurait fait plus de victimes qu’elle ne le croit. Elle a dévoilé plusieurs détails mercredi de son enquête sur Stephen Blackwood, un présumé agresseur qui aurait approché plusieurs enfants dans des endroits publics de la région de Fredericton et du sud-est Nouveau-Brunswick.

Stephen Blackwood, 37 ans, a été accusé le 2 février dernier d’agression sexuelle et de contacts sexuels en lien avec un incident qui se serait produit en novembre dernier dans une école. On ne précise pas dans quelle école les événements se seraient produits.

Stephen Blackwood est accusé d'agression sexuelle et de contacts sexuels. Photo : GRC Nouveau-Brunswick

Stephen Blackwood a fait de la suppléance dans des écoles du District scolaire anglophone Est entre le 26 octobre et le 5 novembre 2022.

Stephen Blackwood a été d’abord arrêté à Fredericton le 12 novembre, puis remis en liberté. Selon la police de Fredericton, il aurait filmé des enfants à la piscine de quatre hôtels de la capitale. Il a été arrêté de nouveau à Moncton le 2 décembre pour ne pas avoir suivi l’une des conditions de sa libération.

Le 29 décembre dernier, Blackwood a été accusé à Fredericton d’agression sexuelle et de contacts sexuels impliquant une personne de moins de 16 ans. La GRC du Nouveau-Brunswick enquêtait aussi de son côté pour des infractions commises dans la région de Moncton et qui ont abouti aux plus récentes accusations.

L’accusé reste en détention jusqu’à sa prochaine comparution le 10 février.

Le 25 janvier, une juge a accepté la demande de l'avocate de Stephen Blackwood, Martine Rousselle, d'effectuer une seconde évaluation psychiatrique pour son client, cette fois par un expert indépendant.

Une première évaluation avait permis de déterminer qu’il peut être tenu criminellement responsable des actes qui lui sont reprochés.

Des incidents à la plage, au quai, à la piscine

L’enquête a permis de déterminer que l’homme aurait eu des contacts avec des mineurs à plusieurs occasions dans la région de Moncton.

Stephen Blackwood. Photo : YouTube

Au cours de l’été 2022, Stephen Blackwood, qui se faisait aussi appeler Mark, se rendait au quai de Shediac où il abordait des enfants. Il leur demandait alors de faire des danses pour sa chaîne YouTube, où il était connu sous le nom de Blamzooka.

Le youtubeur avait récolté plus de 15 millions de visionnements sur sa chaîne.

Des incidents similaires se seraient produits à Magic Mountain depuis 2018. L’accusé avait aussi l’habitude de fréquenter la plage Parlee, les piscines d’hôtels et les piscines publiques, notamment celle du YMCA et du Centre aquatique de Dieppe.

L'homme se rendait également à la plage Parlee de Shediac. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il pourrait avoir fréquenté d’autres endroits.

À la recherche d’autres victimes

L'enquête n'est pas terminée, et nous travaillons assidûment pour déterminer s'il y a eu d'autres victimes , indique le porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, Hans Ouellette, cité dans un communiqué.

Le corps policier demande aux parents d’enfants ayant fréquenté ces endroits d’en parler avec eux.

Nous voulons que tout le monde sache qu'il n'y a pas de limite de temps pour signaler une agression sexuelle. Peu importe si l'incident remonte loin dans le passé ou non. Si vous avez été victime d'une inconduite sexuelle, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes prêts à vous écouter, et à vous croire , indique le caporal Ouellette.

Toute personne qui a des renseignements est priée de contacter son service de police local ou Échec au crime au 1-800-222-8477 ou en ligne  (Nouvelle fenêtre) .