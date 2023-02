Le soufflage des rues locales de Gatineau sera terminé d’ici vendredi soir, dit la Ville

Le soufflage des rues de Gatineau se poursuit. Déjà, « plus de 60 % » des rues locales ont été soufflées, et le travail devrait être terminé « d’ici vendredi en fin de journée », assure la Ville.

On a environ 600 kilomètres de rues locales à souffler , a précisé le directeur général adjoint de la Ville de Gatineau, André Turgeon, mercredi matin. Si jamais il y a d’autres chutes de neige ou des bris de service, la fin de l’opération pourrait être retardée.

Le conseiller municipal du district de Masson-Angers, Mario Aubé, s’occupe des dossiers en lien avec le déneigement. Il se dit satisfait de voir qu’on avance rondement .

La semaine dernière, mon téléphone sonnait beaucoup. Là, il sonne pas mal moins, alors c’est bon signe , a imagé celui qui est aussi membre du comité exécutif.

Mario Aubé est, entre autres, le conseiller du district de Masson-Angers. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On ne manque pas d’argent

Lors de son allocution au comité exécutif de la Ville de Gatineau mercredi matin, André Turgeon a aussi tenu à souligner qu’on ne manque pas d’argent pour le déneigement.

On a aussi une réserve de deux millions de dollars pour les opérations [sur le] terrain. Il n’y a aucun enjeu [à cet effet] , assure celui qui a néanmoins admis que les camionneurs artisans sont un brin fatigués.

Mario Aubé a tenu à être rassurant lui aussi, mentionnant que ces employés peuvent très bien prendre congé s’ils le désirent. Les remplaçants ne manqueront pas.

Nous avons une liste de 300 camionneurs artisans. On les appelle un par un et ils sont libres d’accepter ou non. Si le camionneur a besoin d’un repos, il peut passer son tour et reprendre du service, le lendemain , a expliqué M. Aubé.

Avec les informations de Nathalie Tremblay