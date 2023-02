Plusieurs foyers de soins privés à l’Î.-P.-É. ne respectent pas les normes

Mise en garde : cet article contient des images qui pourraient choquer certains lecteurs.

Helena Mullin avait 92 ans quand elle est morte, le 5 octobre dernier. Son décès a été attribué, selon un rapport médical, à une septicémie liée à une plaie chronique.

Quatre mois plus tôt, en juin, le personnel du foyer privé de soins de longue durée de Garden Home, à Charlottetown, avait découvert une escarre au talon de la nonagénaire. Au fil des mois, la plaie liée à une pression prolongée avait continué à grandir et à s’infecter.

Helena Mullin est décédée des suites d'une septicémie. Photo : Gracieuseté : Nancy Mullin

Quand l’escarre a commencé à se nécroser, la famille a décidé de placer Helena Mullin dans un établissement public. Les soins leur semblaient meilleurs, mais la femme y est tout de même décédée.

La fille d’Helena Mullin, Nancy Mullin, ne peut s'empêcher de croire que l'issue aurait pu être différente si sa mère avait reçu des soins différents.

La nonagénaire a développé une escarre au talon dans un foyer privé de soins de longue durée. Photo : Gracieuseté : Mary Meston

La famille montre notamment du doigt le manque de personnel du premier foyer. Je ne connais pas le responsable, mais selon moi, si vous n'avez pas assez de personnel, vous n'acceptez pas de nouveaux patients. Je ne veux pas que cela arrive à d'autres personnes , dit Nancy Mullin.

7 des 10 foyers privés n'ont pas atteint les normes

Le foyer privé Garden Home exerce avec un permis d’exploitation provisoire depuis janvier 2022. Cela signifie que le Conseil des établissements de soins communautaires et des foyers de soins – qui supervise tous les foyers privés de soins de longue durée de l'Île-du-Prince-Édouard – a déterminé que des améliorations étaient nécessaires pour être en conformité avec les normes provinciales.

Garden Home n’est pas une exception. Au cours de la dernière année, 7 des 10 foyers privés de soins de longue durée de l’Île n'ont pas satisfait à ces normes pour obtenir un permis complet.

L'enseigne de la Villa Whisperwood, à Charlottetown, en janvier 2018. (Photo d'archives) Photo : CBC / Brittany Spencer

Quatre sont toujours répertoriés comme ayant un permis provisoire : Clinton View Lodge, South Shore Villa, Garden Home et Whisperwood Villa. Des permis auraient été envoyés aux trois premiers à la fin janvier.

CBC a pu avoir accès aux rapports d’inspection de ces foyers. Plusieurs manquements ont été soulignés, notamment concernant le signalement des incidents et les pratiques de gestion des risques, l’évaluation des escarres et les interventions et la formation d'orientation pour les nouveaux employés.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les foyers sont inspectés une fois par an, lors de visites programmées à l’avance. Les foyers reçoivent alors une cote de conformité, de conformité partielle ou de non-conformité.

Le Conseil des établissements de soins communautaires et des foyers de soins indique qu'il n'y a pas de score ou de mesure spécifique qui différencie les établissements partiellement conformes des établissements non conformes. Il n'y a pas non plus de nombre maximal de permis provisoires qu'un foyer peut obtenir avant d'être fermé.

165 aînés attendent une place dans un foyer

Mais face à la longue liste d'attente pour les lits de soins de longue durée dans la province, la fermeture d’un établissement est une solution de dernier recours, selon le Conseil des établissements de soins communautaires et des foyers de soins.

La réalité est que la fermeture de tout établissement de soins de longue durée aurait des répercussions négatives importantes sur l'ensemble de la province , a déclaré le conseil à CBC dans un courriel envoyé en décembre.

« Il n'y a déjà pas assez de places pour tous les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard qui veulent ou doivent être admis dans un établissement de soins communautaires ou de soins infirmiers. La fermeture de tout établissement exercerait une pression accrue sur les établissements qui restent ouverts et sur les hôpitaux qui pourraient être tenus de fournir des soins continus lorsqu'aucun établissement n'est disponible. » — Une citation de Le Conseil des établissements de soins communautaires et des foyers de soins

Selon Santé Î.-P.-É, 165 aînés attendent une place, dont 42 qui attendent depuis un lit d’hôpital.

Les salaires du privé beaucoup plus bas que dans le public

Certains exploitants des foyers privés de soins expliquent qu’ils ne peuvent atteindre les exigences, car ils manquent de personnel et de moyens.

On connaît une pénurie de main-d’œuvre parce que le personnel part pour des salaires plus élevés dans le secteur public , affirme Ramsay Duff, président de l’Association des foyers de soins privés de l’Île-du-Prince-Édouard et président-directeur général du Groupe MacLeod, qui gère Clinton View Lodge et South Shore Villa.

Le président-directeur général du Groupe MacLeod, qui gère deux foyers privés de soins, demande plus de moyens à la province. Photo : Gracieuseté : Ramsay Duff

À lui seul, le Groupe MacLeod avait 30 offres d’emploi à pourvoir en novembre. On est en crise, le gouvernement ignore nos problèmes. Sans de nouveaux employés, la crise se poursuivra , explique Ramsay Duff.

D’après du ministère de la Santé et du Bien-être de 2021, les travailleurs du secteur public gagnent entre 21 et 22 $ l’heure, contre 12 et 19 $ l’heure pour leur collègue du privé. Le salaire minimum a depuis été augmenté à 14,50 $.

« On en revient au financement gouvernemental, et à l'heure actuelle, on a essentiellement un financement à deux vitesses dans notre province... » — Une citation de Ramsay Duff, président de l’Association des foyers de soins privés de l’Île-du-Prince-Édouard et président-directeur général du Groupe MacLeod

Un fossé de financement entre le public et le privé

L’accord de financement entre la province et les foyers de soins privés a expiré en 2020. Cela signifie que les exploitants sont toujours bloqués à ce taux, malgré les coûts actuels d'exploitation qui ont explosé.

Selon Ramsey Duff, les foyers privés reçoivent 135 $ du gouvernement, contre 280 $ pour le public. La province justifie ce fossé par la différence des soins apportés.

Tant que le gouvernement n'aura pas réglé ce problème de financement qui nous permettra de commencer à embaucher, de retenir notre main-d'œuvre, de doter chaque poste de travail, de ne pas avoir recours à du personnel intérimaire, cela continuera à être un problème pour nous , insiste M. Duff.

D’après le ministère de la Santé, des discussions actives sont en cours avec les exploitants des foyers de longue durée à l’Île.