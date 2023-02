La Route blanche ouvre sur près de 150 kilomètres

Depuis mardi, un tronçon de la Route blanche, entre Lac Salé, à l'est de La Tabatière, et Vieux Fort, à l'ouest de Blanc-Sablon, est finalement ouvert.

Les motoneigistes de la Basse-Côte-Nord peuvent maintenant y circuler sur une distance d'environ 150 kilomètres.

Les neuf kilomètres de Route blanche qui séparent Mutton Bay et La Tabatière sont aussi ouverts.

La conseillère en communications au ministère des Transports (MTQ), Caroline Rondeau, explique que les grands froids et la neige des derniers jours ont contribué à ouvrir cette portion de la route.

Les segments bleus montrent les endroits où la route est ouverte, en date du 8 février 2023. Photo : Radio-Canada / Carte interactive Québec 511

Cependant, un important tronçon entre Kegaska et La Tabatière reste fermé pour l'instant, selon les informations de Transport Québec.

Avant de pouvoir ouvrir, on doit avoir un patrouilleur du ministère [des Transports] qui se rend sur place et qui passe sur la route blanche afin de décréter que le tronçon est suffisamment sécuritaire pour pouvoir l'ouvrir , explique Caroline Rondeau.

La conseillère aux communications fait aussi valoir que cette année, c'est certain que c'est un peu plus long que les autres années. Il y a eu beaucoup de temps doux et peu de neige, donc c'est certain que ça n'a pas été favorable pour l'ouverture des tronçons .

Trois conditions doivent être réunies afin que le MTQ déclare un tronçon de la Route blanche ouvert. Il doit d’abord y avoir des couches de neige et de glace jugées assez épaisses pour soutenir les poids des motoneiges. Puis, lorsque ces deux conditions sont en place, un balisage clair doit être mis en place afin de guider les usagers.

L’hiver dernier, la Route blanche a été ouverte dans sa totalité pendant 44 jours, alors que, lors de la saison 2021, la route n’avait pu être ouverte dans son entièreté.