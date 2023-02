L’ancien PDG de Medavie Richard Losier veut faire le saut en politique provinciale

Richard Losier a dévoilé mercredi ses ambitions politiques. L’ancien président-directeur général de Medavie officialise sa candidature à l'investiture libérale dans la circonscription de Dieppe et espère ainsi succéder à Roger Melanson.

Le député libéral a annoncé en octobre dernier qu’il quittait la vie politique pour poursuivre une carrière dans le secteur privé.

De son côté, Richard Losier a annoncé en novembre qu’il prenait sa retraite et qu’il quittait ses fonctions à la tête de Services de santé Medavie, qui gère Ambulance Nouveau-Brunswick et le Programme extra-mural. Il occupait ces fonctions depuis 2017.

Dans un communiqué, M. Losier explique vouloir que Dieppe continue de prendre une plus grande place sur la scène provinciale et nationale .

Je veux investir de mon temps et partager mon savoir-faire au bénéfice de tous les citoyens de Dieppe et du Nouveau-Brunswick. Par suite d’une valorisante carrière en soins de santé, j’ai encore beaucoup d’énergie et la ferme conviction qu’avec l’appui des gens de Dieppe, nous allons continuer à faire progresser notre circonscription en mettant en valeur tout notre dynamisme sur la scène provinciale , affirme-t-il dans un communiqué de presse.

Richard Losier est le premier candidat à officialiser sa candidature dans la circonscription de Dieppe.

Le congrès d’investiture est prévu le 25 février, mais on ignore encore quand auront lieu les élections partielles.

Les prochaines élections générales du Nouveau-Brunswick sont prévues en octobre 2024.