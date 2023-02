Fitzgibbon admet qu’il aurait dû avertir Marchand des difficultés de Medicago

Samedi, le maire de Québec a avoué avoir appris la nouvelle en même temps que tout le monde. Pourtant, les gouvernements provincial et fédéral étaient au courant des difficultés de l’entreprise basée à Québec depuis plusieurs semaines et n’ont pas cru bon de l’en informer.

Pierre Fitzgibbon a avoué mercredi matin avoir eu une rencontre le 15 décembre dernier, avec la direction de la société mère de Medicago, Mitsubishi Chemical Group, et avec le ministre fédéral de l’Innovation, François-Philippe Champagne.

Faut comprendre l’échéancier. Je me fais dire le 15 décembre qu’on ne peut plus être là-dedans. C’était une bombe. On s’est dit qu’on allait travailler avec Medicago en janvier, février, mars... On va trouver une solution, on a du temps. L’annonce de la semaine dernière nous a pris de court , a expliqué M. Fitzgibbon.

« Si ça se représentait, je lui parlerais probablement. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a qualifié mercredi matin les difficultés financières de Medicago de « secret de Polichinelle », suggérant qu’il s’agissait d’un secret connu de tous.