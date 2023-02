Deux victimes de l’incendie de Lytton tentent de faire certifier une action collective

Dans une requête déposée à la Cour en octobre 2021, Jordan Spinks et Christopher O'Connor soutiennent que l'incendie aurait pu être évité et demandent une compensation financière aux compagnies ferroviaires Canadien National (CN) et Canadien Pacifique (CP), et au procureur général du Canada, notamment.

Même si une enquête menée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) n’a pas permis d’établir de lien entre les activités ferroviaires et l’incendie qui a ravagé le village, les demandeurs allèguent que le feu a pris naissance en raison de la chaleur et d'une étincelle provenant des rails lorsqu'un train de marchandises a circulé sur les voies.

Tricia Thorpe, une agricultrice qui a perdu des animaux et sa maison lors du sinistre, suit l’audience et espère que le recours collectif sera certifié.

La perte de mes animaux a été dévastatrice. J'espère que quelqu'un sera tenu responsable, [que] des changements seront apportés au fédéral ou à la province pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise , affirme-t-elle.

Si la demande d’action collective est certifiée, des dizaines d'autres victimes de l'incendie pourraient être ajoutées à la cause, qui sera entendue ultérieurement.

L'audience devant le juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Christopher Hinkson, doit se tenir jusqu'à vendredi.

D'après des informations de Marcella Bernardo