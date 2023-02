Incendie Saute Mouton : « Plus en mode passer le flambeau que recommencer à zéro »

« Moi et ma sœur, on est en train de prendre la relève, je pense qu'on était plus en mode passer le flambeau que recommencer à zéro », lance avec émotion Eve Boucher, au lendemain de l’incendie qui a ravagé l’entreprise familiale fondée par sa mère il y a 25 ans.

La directrice marketing et responsable des ventes chez Chaussures Saute Mouton venait tout juste de quitter le bureau quand sa mère lui a téléphoné pour l’aviser qu’une alarme était en fonction à l’usine, chose qui arrive assez souvent et qui est généralement anodine... mais pas cette fois-ci.

« On aurait aimé que ce soit un cauchemar, mais c'est la réalité. » — Une citation de Eve Boucher, directrice marketing et responsable des ventes chez Chaussures Saute Mouton

Eve Boucher est la fille de la fondatrice de Chaussures Saute Mouton. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

L’incendie s'est déclaré vers 17 h mardi, une cinquantaine de pompiers ont été déployés sur place. Ils ont mis 9 h à combattre le brasier. La cause de l’incendie est inconnue. L’usine est une perte totale.

Un feu ravage Chaussures Saute-Mouton :entrevue avec Eve Boucher ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Un feu ravage Chaussures Saute-Mouton :entrevue avec Eve Boucher. Contenu audio de 6 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 6 minutes

On a récupéré les dessins, on a récupéré les patrons, des choses dans certains bureaux, les ordinateurs d'administration , raconte le copropriétaire de l’entreprise, Pierre Boucher. Sa conjointe et fondatrice de l’entreprise Jacinthe Bergeron dit être trop émotive et sous le choc pour prendre la parole en public.

Un quart de siècle en fumée

Chaussure Saute Mouton, c’est en quelque sorte le quatrième bébé de Jacinthe Bergeron. Quand ses trois filles sont entrées à l'école, elle s’est consacrée à son nouveau projet : développer des bottes pour enfants en cuir, imperméables et doublées de laine de mouton. Elle a démarré son entreprise à Wendake en 1998 avec son père Roger Bergeron, qui a fait carrière dans l'industrie de la chaussure.

Cette toile illustrant Roger Bergeron a été sauvée des flammes. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Au fil des ans, elle a choisi de développer davantage le marché adulte. L’usine a aussi déménagé à Charlesbourg.

« Ç'a toujours été le cheval de bataille d'avoir à produire ici par des gens d'ici. » — Une citation de Eve Boucher

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mercredi matin, un message indiquait que la boutique en ligne est fermée temporairement à la suite de l'incendie. Photo : Radio-Canada

Tout se faisait ici, du taillage jusqu'à la finition , souligne-t-il, ajoutant que leur avenir est maintenant entre les mains de leur assureur. Le site de vente en ligne a suspendu ses activités temporairement.