Transfert en santé : « C’est mieux que rien », soutient François Legault

Même si l'enveloppe proposée ne représente que le sixième de la somme qui était demandée, c'est mieux que rien , a expliqué le premier ministre Legault mercredi à l'Assemblée nationale en répondant à la question d'un média anglophone.

Son gouvernement, cela dit, continuera de réclamer davantage d'argent du fédéral. On va continuer à dire que ça n'a pas de bon sens, on va en demander plus, a assuré M. Legault. Mais est-ce que [Justin Trudeau] va changer d'idée? J'espère qu'il va changer d'idée.

Interrogé en marge de la réunion hebdomadaire du Cabinet, son ministre des Finances, Eric Girard, a également déploré en mêlée de presse que le fédéral avait laissé passer l'occasion d'aider les provinces à corriger le sous-financement chronique des systèmes de santé au Canada.

Son collègue aux Relations canadiennes, Jean-François Roberge, a pour sa part assuré que les pourparlers n'étaient pas terminés , que le front commun des provinces n'était pas brisé et que celles-ci pouvaient aller chercher plus ... tout en laissant entendre que Québec n'allait pas pour autant refuser de toucher sa part.

« On ne va pas cracher dans la soupe. On va prendre ce qui est offert. » — Une citation de Jean-François Roberge, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

De son côté, l'opposition libérale, solidaire et péquiste a unanimement reproché au premier ministre son manque de combativité dans ce dossier, lui qui, la veille, avait déjà indiqué qu'il était préférable d’avoir un petit montant que de ne rien avoir .

On aurait dit que, sur la route vers Ottawa, François Legault avait laissé son nationalisme quelque part entre Rigaud et Hawkesbury , a illustré le porte-parole libéral en matière de Santé, André Fortin, qui a dit s'attendre à ce que le gouvernement caquiste n'accepte pas l'offre d'Ottawa .