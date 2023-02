Québec vient en aide aux musées du Saguenay-Lac-Saint-Jean

C’est la députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, qui en a fait l’annonce, au nom de son collègue ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

L’aide financière s’inscrit dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM), dont le but est de les aider à accomplir leur mission et à réaliser des activités éducatives et culturelles.

Le Centre de conservation de la biodiversité boréale (Zoo de Saint-Félicien) reçoit une aide de 1,4 million de dollars pour les trois prochaines années. La Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperie obtient 1,1 million de dollars pour la même période.

Autres organismes soutenus : Musée du Fjord : 794 570 $ Société d’histoire et d’archéologie de Mashteuiatsh : 730 120 $ L’Odyssée des Bâtisseurs : 671 580 $ Corporation du parc régional de Val-Jalbert : 648 140 $ Musée Louis-Hémon : 317 480 $ Fromagerie Perron : 258 850 $ Centre d’histoire d’Arvida : 159 780 $

Les musées participent significativement au dynamisme de toutes les régions du Québec en rendant accessibles l’art et la culture à l’ensemble de la population. Ces lieux de création, de réflexion, de découverte et d’éducation constituent également des alliés précieux pour faire connaître et promouvoir notre culture, notamment auprès des jeunes , a déclaré la ministre Laforest, par voie de communiqué.