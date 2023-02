Une famille de Regina pleure la mort de ses proches après le tremblement de terre en Syrie

Le Réginois Abdelkarim Al Elaiwy et sa femme Rawda Al Khalif n'ont pas dormi depuis qu'ils ont appris qu'un tremblement de terre a frappé la Syrie et la Turquie lundi.

Le couple, originaire de Syrie, a beaucoup de membres de famille et d'amis dans le pays déchiré par la guerre. Les nouvelles du nombre croissant de morts et des dommages causés dans le pays sont les seules choses auxquelles ils peuvent penser en ce moment.

Le nombre de morts s'est élevé mercredi à plus de 11 000. La Turquie a déclaré l'état d'urgence pendant au moins trois mois.

Mme Al Khalif a regardé des photos de sa nièce sur son téléphone mardi après avoir appris son décès. Le choc et le chagrin sont dévastateurs.

Abdelkarim Al Elaiwy se dit particulièrement inquiet pour les enfants qui pourraient avoir froid. Photo : CBC / Laura Sciarpelletti

M. Al Elaiwy vérifie constamment son téléphone à la recherche de messages de ses proches disparus.

Sa tante, qui vit dans la section nord de la frontière entre les deux pays, et lui se parlaient presque tous les jours. Mais Abdelkarim Al Elaiwy n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis deux jours.

Il craint le pire.

J'ai appelé ma sœur. Elle n'a aucune nouvelle d'elle et de sa famille et je pense qu'elle et ses enfants sont morts sous la maison , dit M. Al Elaiwy.

Il n'a pas non plus réussi à joindre son cousin depuis qu'ils se sont parlé lundi matin.

J'espère que c'est seulement un problème d'Internet.

« J'entends chaque heure les nouvelles de la mort de certains amis, de certains parents, d'enfants. Je ne sais pas ce que je peux dire. Trop de gens sont sous les immeubles. » — Une citation de Abdelkarim Al Elaiwy, résident de Regina

M. Al Elaiwy sait au moins que sa sœur est en sécurité. Elle vit dans une tente en Turquie avec son mari et leurs enfants après la destruction de leur maison.

Il se dit particulièrement inquiet pour les enfants qui pourraient avoir froid, car c'est l'hiver en Turquie et en Syrie. Il espère que le Canada et d'autres pays apporteront leur aide.

Si vous le pouvez, envoyez de l'argent pour aider les enfants, parce qu'ils n'ont pas de tente, de maison, de nourriture et de vêtements. C'est horrible. C'est inimaginable.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que 70 pays ont proposé leur aide pour l'opération de recherche et de sauvetage.

Le premier ministre Justin Trudeau dit que le Canada fournira 10 millions de dollars d'aide immédiate à la Turquie.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, ajoute que le Canada envisage également d'apporter une aide sur le terrain, notamment sous forme d'équipes médicales et d'équipes d'intervention en cas de catastrophe (EICC).

Pendant ce temps, Abdelkarim Al Elaiwy ne peut s'empêcher de penser à sa famille et à ses amis. Il vérifie constamment son téléphone et attend des nouvelles.