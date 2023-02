Une équipe franco-ontarienne au Championnat canadien de curling U18

Au championnat national de curling des moins de 18 ans à Timmins, on entend non seulement la langue de Molière du côté des équipes québécoises, mais aussi chez l'équipe Toner de Sudbury, une des équipes qui représentent le Nord de l'Ontario.

Dans l'équipe Nord de l'Ontario 1, on retrouve Lee Toner, le paternel, comme entraîneur, Mia Toner, la capitaine, sa sœur Justine Toner et leurs deux meilleures amies, Clara Dissanayake et Valérie Ouimet.

La médaille d'or leur a déjà glissé entre les mains après 5 défaites consécutives, mais elles sont aussi là pour s’amuser.

C’est vraiment un beau moment qu’on peut partager ensemble quand c’est moi, ma sœur et mon père [...] C’est vraiment quelque chose qui met l’emphase sur le temps qu’on peut passer ensemble en famille , clame Justine Toner.

Clara Dissanayake est presque une autre membre de la famille; elle connaît les Toner depuis qu’elle a comme 4 ans.

Mia Toner demande à ses coéquipières Clara Dissanayake et Valérie Ouimet de cesser de brosser. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Afin d'obtenir leur laissez-passer pour Timmins, l'équipe Toner a défait l'équipe Paul de Kakebeka Falls au championnat provincial le 15 janvier dernier à North Bay.

On est là pour créer des souvenirs , une phrase qui est revenue dans chacune des entrevues avec les athlètes qui arborent un orignal sur leur chandail pour ce tournoi.

En anglais, on l'appelle l'Angry Moose. On sait qu’on a beaucoup de ça dans le Nord de l’Ontario. Ça nous représente pas mal bien , précise Clara Dissanayake.

Dans la foule, les partisans nord-ontariens sont nombreux à reproduire des sons d’orignaux à l’aide du frottement d’une corde de cuir mouillé dans une boîte à café métallique.

Quand tu entends l’orignal, tu sais que le Nord de l’Ontario est sur la glace , dit Mia Toner, qui est bien heureuse de revoir des spectateurs dans l'aréna.

Gérer les études universitaires et la compétition de haut niveau

En plus de représenter sa province à l’échelle nationale, Clara Dissanayake termine sa première année universitaire à l’Université McMaster à Hamilton.

C’est beaucoup de sacrifices pour être ici, [mais] je ne manquerai pas [ma chance] pour rien au monde , relate celle qui était aussi avec l'équipe Toner en mai 2022 au Championnat national des moins de 18 ans. Le quatuor avait alors terminé en 5e position.

La situation est différente en 2023, car les études universitaires occupent la majeure partie de son temps en dehors de la patinoire. Je dois faire un test en deux jours sur mon ordinateur , lance-t-elle.

Après chaque joute, elle retourne dans sa chambre faire ses tests pendant que ses collègues s’amusent à décorer les couloirs de l’hôtel aux couleurs du nord de l’Ontario.

Clara Dissanayake partage sa vie entre le curling et les études universitaires. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Sa professeure lui a même permis de faire son examen de physique entre ses joutes de jeudi.

C’est pas mal, mais je crois que c’est une très bonne expérience et j’ai beaucoup d'expérience, car même à l’école secondaire il fallait que je fasse ça , raconte la Sudburoise.

Comme si ce n'était pas assez, Clara fait aussi partie de l’équipe de curling de son université. Elles ont remporté la fin de semaine dernière les championnats universitaires de l’Ontario.

Elle participera donc au championnat universitaire canadien, qui se déroule à Sudbury du 15 au 19 mars.

Un urgentologue comme entraîneur

Cette semaine, Dr Lee Toner sort de la salle d’urgence pour entraîner l’équipe menée par sa fille Mia.

Ce poste d’entraîneur a certaines similitudes avec les couloirs de l’hôpital Horizon Santé-Nord, selon lui.

C’est très semblable, des fois, on est en train de gérer des urgences au niveau de l’équipe puis au niveau des soins des patients à l’urgence , compare-t-il.

Mercredi, sa fille, Mia, est tombée malade pendant la nuit et n'a pas pu participer à la quatrième rencontre des siens. Lee a dû faire appel à une jeune fille de 14 ans de Timmins pour la remplacer.

En plus d'être urgentologue, Lee Toner est l'entraîneur de l'équipe Nord de l'Ontario 1. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Dr Toner a participé à nombreux Brier. Sa passion l’amène ainsi à un mieux-être mental au travail.

Ça me donne un peu de ballant au travail, ça me force à trouver l’équilibre. Il faut que je mette du temps au curling, alors ça veut dire que je ne peux pas mettre trop de temps [d'heures supplémentaires au travail ], avance celui dont l’expertise comme entraîneur a mené sa sœur à gagner la médaille d’or au Championnat du monde junior en 1998.

Sa présence à Timmins est possible grâce à l’entraide de ces collègues qui acceptent volontiers de le remplacer.

Lee Toner n'est jamais bien loin pour voir ses deux filles, Justin et Mia, en action. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

On demande aux collègues au travail s’ils veulent échanger du temps au mois de juillet pour du temps au mois de février , ricane-t-il.

« Ils me connaissent et savent que c’est ma passion et ce n’est pas souvent que je vais manquer du travail pendant l’été, mais pendant la saison de curling, c’est pas mal ça. » — Une citation de Lee Toner, urgentologue et entraîneur de curling

Après que le Dr Lee Toner a bercé l’enfance de ses filles en leur racontant les histoires de ses participations au Brier ou encore au Championnat du monde, c’est maintenant à leur tour de rêver de participer au Tournoi des Coeurs et de créer des souvenirs à Timmins qu’elles pourront à leur tour raconter à leurs enfants.