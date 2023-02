Technologie Elysis de Rio Tinto : le syndicat réclame des emplois de contrepartie

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le leader syndical a réagi à un reportage de Radio-Canada, qui évoque le fait que la technologie verte développée par Rio Tinto aura un impact sur la main-d’œuvre à l’usine d’Alma et dans d’autres installations du géant minier.

Sylvain Maltais est au fait des conclusions de l’étude menée il y a deux ans par le Groupe GPS, dirigé par le Saguenéen Roger Boivin, laquelle revient aujourd’hui à l’avant-plan. Ses conclusions démontrent que le développement de l'aluminium vert pourrait faire disparaître des milliers d'emplois bien rémunérés au Québec.

L'analyse de GPS établit le maximum théorique des pertes que pourrait provoquer l'introduction complète de la technologie Elysis à 30 % des emplois directs dans les alumineries de la province.

L’étude avait été rendue publique au moment de sa réalisation, en présence de représentants syndicaux.

Une chose qui est sûre et certaine, c’est que nous, on a une crainte face à ça. On ne peut pas être contre Elysis, mais c’est pour ça qu’on a fait faire cette étude-là. Personne dans l’entreprise ne nous dit à quoi ça va ressembler les emplois avec Elysis. Le tiers des emplois touchent le carbone à Alma. Du côté d’Elysis, je n’ai aucune donnée. On n’a aucune information. Ça va être quoi les nouveaux emplois pour opérer cette technologie? , s’interroge Sylvain Maltais, qui est convaincu qu’il y aura un impact considérable sur la main-d’oeuvre.

L'usine d'Alma de Rio Tinto a été construite il y a une vingtaine d'années. Photo : Radio-Canada

Le président du syndicat souhaite que des emplois de contrepartie soient créés. Il cite, entre autres, la construction d’une usine de billettes à Alma et l’augmentation de la quantité d’aluminium produite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il veut aussi obtenir l’assurance que les anodes vertes produites par Rio Tinto soient fabriquées ici en région.

Des alumineries trop vieilles pour implanter Elysis?

Quant aux récents propos du chef de la direction de la division Aluminium de Rio Tinto, Ivan Vella, selon lequel les alumineries du Québec sont trop vieilles et désuètes pour implanter une nouvelle technologie de production d'aluminium vert, Sylvain Maltais s’insurge.

« Pour l’usine que je représente à Alma, je suis en désaccord avec ça. C’est une usine de 20 ans qui est très jeune. Notre usine n’a même pas le tiers de sa vie utile de faite à l’heure actuelle […]. Je suis assez étonné de la sortie de M. Vella. Il va falloir qu’on se la fasse expliquer. » — Une citation de Sylvain Maltais, président du Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma, Métallos

Il précise que de l’espace est disponible dans la plupart des usines de Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’espace n’est pas un enjeu. Il y en a de l’espace à Arvida. À Alma, il y a clairement de l’espace soit pour Alma 2 ou pour implanter une usine d’anodes. Laterrière, on le voit physiquement. Je douterais qu’il n’y a pas d’espace-là , a fait valoir Sylvain Maltais, qui entend faire quelques appels au cours des prochaines heures pour mieux comprendre ce qu’avance le grand patron de Rio Tinto.