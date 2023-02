La toxicité des drogues de rue inquiète la police de Calgary

Le sergent-chef Kyle Grant dit que cela contribue à rendre la drogue de rue encore plus dangereuse qu’elle l’est déjà : certaines substances ne sont pas propres à la consommation humaine .

Les drogues de rue saisies lors d’une arrestation sont généralement analysées pour confirmer leur niveau de toxicité. L’analyse d’une saisie de cocaïne a permis d’y trouver du diéthylène, de la benzodiazépine et du nitrate de sodium.

Selon le gouvernement canadien, les benzodiazépines sont des médicaments qui ralentissent l’activité cérébrale et le diéthylène est un produit chimique dangereux pour la santé. Mélangé à d’autres substances, le nitrate de sodium peut provoquer des explosions.

Le fentanyl vendu dans la rue reste la drogue qui inquiète le plus en raison de sa dangerosité, car il est 20 à 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine, ce qui accroît considérablement le risque de surdose accidentelle , précise le site Internet du ministère fédéral de la Santé.

Il suffit d'une si petite quantité pour provoquer une surdose , ajoute le sergent-chef. Et le risque de surdose augmente si le fentanyl est mélangé avec des benzodiazépines.

Chelsea Burnham, une ancienne toxicomane, se souvient d’une de ses surdoses. Elle a appris qu’elle faisait une surdose d’opioïde, mais aussi une surdose de barbiturique. Je n’ai jamais pris de barbituriques , dit-elle.

D'après le sergent-chef Kyle Grant, les barbituriques ont le même effet que les benzodiazépines et la naloxone utilisée pour renverser les effets d’une surdose d'opioïdes a peu d’effet sur eux.

Avec des informations de Dave Gilson et Judy Aldous