Le Grand Sudbury va se doter d’un plan sur le logement d’ici la fin de 2023

Le conseil municipal du Grand Sudbury a voté à l'unanimité mardi soir en faveur de l'élaboration d'une nouvelle stratégie sur le logement pour augmenter la disponibilité et l’abordabilité de ceux-ci, deux enjeux qui touchent particulièrement la communauté.

Le conseil a demandé au personnel de revenir d'ici la fin de l'année avec des recommandations pour élaborer ce plan.

Le conseil a notamment proposé d’évaluer la possibilité de convertir des terrains appartenant à la Ville pour créer plus de logements, d'élaborer des solutions pour des logements locatifs plus abordables et d’élaborer des programmes de location avec option d'achat.

Les employés ont aussi le mandat de proposer des moyens pour augmenter la disponibilité des logements pour étudiants dans le Grand Sudbury.

La ville connaît des taux d'inoccupation historiquement bas, ce qui a grandement touché les familles à faible revenu, selon le rapport annuel 2023 de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, affirme qu’une décision d’un juge de la région de Waterloo sur les campements de sans-abri souligne la responsabilité qu’ont les villes de fournir suffisamment d'abris pour la population.

Paul Lefebvre est le maire du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Il nous incombe de nous assurer qu'il y a un refuge, qu'il y a un espace, qu'il y a un lit disponible, c'est ce que dit la décision , affirme M. Lefebvre.

Nous devons avoir un plan B, C ou D, de sorte que si le refuge est plein, nous n'arriverons jamais à un point où les campements sont acceptés , indique M. Lefebvre.

Si vous n'avez pas de lits, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'essayer de se mettre un toit sur la tête , ajoute-t-il.

M. Lefebvre affirme que jusqu'à présent, cet hiver, les refuges de la ville ont eu une capacité suffisante pour héberger tous ceux qui ont demandé un abri.

Il explique que la Ville termine la construction d'un complexe de 40 logements de transition d'ici la fin de l'été pour aider à résoudre le problème de sans-abrisme dans la communauté.

