Neige et pluie verglaçante pour les Maritimes vendredi

Les résidents du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard attendent une autre tempête qui s'approchera de la région durant les prochains jours, selon Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, la tempête devrait commencer jeudi soir et se poursuivre vendredi, indique le service météorologique dans un bulletin publié mercredi matin.

Les régions du nord de la province recevront probablement de 10 à 20 cm de neige. Celles du centre et du sud recevront probablement de 5 à 10 cm de neige et de grésil ainsi que 2 à 5 mm de pluie et de pluie verglaçante.

L’Île-du-Prince-Édouard quant à elle recevra probablement de 5 à 10 cm de neige et de grésil ainsi que 2 à 5 mm de pluie et de pluie verglaçante, le tout vendredi.

Conseils aux automobilistes

Des tempêtes semblables dans le passé ont perturbé les transports en créant des conditions routières dangereuses, rappelle Environnement Canada.

Les déplacements pourraient devenir difficiles. Si vous devez vous déplacer, attendez-vous à des retards et prévoyez plus de temps pour vous rendre à destination , recommande le service météorologique.

Aucune alerte météorologique n’est en vigueur pour la Nouvelle-Écosse ni pour Terre-Neuve-et-Labrador au moment d’écrire ces lignes.