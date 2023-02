La seule usine qui produisait des saumons génétiquement modifiés au Canada n'en produira plus. L'usine de l'entreprise AquaBounty à l'Île-du-Prince-Édouard, se tourne désormais vers la production d'œufs de saumon – qui grandiront ensuite aux États-Unis – mais cela ne signifie pas qu'on ne trouvera plus de saumon génétiquement modifié sur les tablettes des épiceries canadiennes.

Depuis 2021, du saumon génétiquement modifié était produit par l'entreprise américaine AquaBounty à Rollo Bay, à l'Île-du-Prince-Édouard, et vendu au Canada.

L'entreprise américaine a annoncé son intention de cesser cette production dans son usine canadienne. Toutefois, elle continuera de produire des œufs de saumon génétiquement modifiés qui seront ensuite envoyés aux États-Unis, d'abord en Indiana puis dans leur nouvelle usine de Pionneer, dans l'Ohio.

La vente de saumon génétiquement modifié se poursuivra au Canada, mais les saumons viendront tous des États-Unis.

« Tout le saumon récolté dans notre ferme de l'Île-du-Prince-Édouard a été vendu sur le marché canadien et notre ferme de l'Indiana répond maintenant aux besoins des clients au Canada et aux États-Unis. » — Une citation de Sylvia Wulf, présidente d'AquaBounty

AquaBounty se propose de convertir cet incubateur à Rollo Bay et de construire deux bâtiments de 3700 mètres carrés. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce/CBC

La présidente d'AquaBounty, Sylvia Wulf détaille cette nouvelle stratégie. Nous allons gérer tous nos géniteurs dans l'installation de Rollo Bay. Ensuite les œufs transgéniques et non transgéniques seront envoyés en Indiana.

Sylvia Wulf assure aussi que la ferme de Rollo Bay continuera à produire des œufs de saumon non transgéniques qui seront vendus aux producteurs intéressés. Les œufs transgéniques, eux, serviront exclusivement aux besoins d'AquaBounty.

Elle confirme que cette décision n'entrainera aucune perte d'emploi à l'Île-du-Prince-Édouard.

Une victoire pour les associations anti- OGM

Cette annonce à la fois surprenante et inattendue est synonyme de victoire pour les associations anti- OGM , engagées dans une lutte contre AquaBounty depuis des années.

« C'est une victoire citoyenne et de réseaux comme Vigilance OGM et d'autres organismes à travers le Canada qui militent pour plus de transparence, mais aussi pour éviter cette production de saumon génétiquement modifié. Nous sommes très contents. » — Une citation de Thibault Rehn, coordonnateur, Vigilance OGM

Le coordonnateur du groupe Vigilance OGM Thibault Rehn, déclare : on a fait un produit qui n'a aucun avantage pour personne et qui est rejeté par de nombreux acteurs des produits de la mer et des consommateurs. On est satisfaits, les consommateurs canadiens ne seront plus des cobayes de ce type d'industrie.

Thibault Rehn, coordonnateur à Vigilance OGM Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Le saumon génétiquement modifié a été approuvé par Santé Canada. Selon Thibault Rehn l'approbation fédérale se base uniquement sur les données compilées et transmises par AquaBounty.

Selon ces associations, ce saumon génétiquement modifié présenterait un risque pour le saumon naturel.

S'il y a des œufs ou un saumon qui s'échappe, il y a une grande probabilité de contamination , assure Thibault Rehn. Une inquiétude partagée par Mark Butler, conseiller principal à Nature Canada.

« C'est toujours la crainte qu'à un moment, il va s'échapper, se reproduire avec le saumon sauvage et modifier son comportement génétique. » — Une citation de Mark Butler, conseiller principal chez Nature Canada

De son côté, Aquabounty assure qu'aucun saumon ou œuf génétiquement modifié ne peut s'échapper de leur usine.

Nous sommes très conscients de notre responsabilité environnementale et toutes nos fermes contiennent un confinement physique pour protéger nos poissons et pour protéger l'environnement et les poissons que nous élevons pour l'alimentation , explique la présidente d'AquaBounty.

Une décennie d'évènements pour le saumon génétiquement modifié d'AquaBounty 2013 : Le ministère de l'Environnement du Canada approuve la production commerciale de saumon génétiquement modifié ainsi que d'œufs

2016 : Santé Canada approuve le saumon génétiquement modifié d'Aquabounty pour la consommation

2017 : La justice interdit à Aquabounty d'élever des saumon génétiquement modifié

2019 : Le ministère de l'Environnement approuve la production de saumon génétiquement modifié à l'Île-du-Prince-Édouard et AquaBounty termine la construction de son usine à Rollo Bay

2021 : AquaBounty récolte son premier saumon génétiquement modifié

2023 : AquaBounty annonce qu'il ne produire plus de saumon génétiquement modifié dans son usine à l'Île-du-Prince-Édouard

L'étiquetage bientôt obligatoire?

Les associations disent qu'elles vont poursuivre leur combat contre les OGM .

Ils réclament toujours l'étiquetage obligatoire sur les produits génétiquement modifiés. Pour l'instant, cette demande a été refusée par le gouvernement fédéral.

« On souhaite un étiquetage obligatoire au Canada comme ça l'est actuellement dans plus de 60 pays dans le monde. » — Une citation de Thibault Rehn, coordonnateur, Vigilance OGM

Le Canada est l'un des derniers pays à refuser ce droit fondamental à leurs consommateurs. On continue, et continuera à sensibiliser les parlementaires autant au Canada, au Québec et dans les autres provinces pour qu'elles aient leur propre étiquetage , Thibault Rehn, de Vigilance OGM.

Du côté d'AquaBounty, pas question pour le moment de labelliser les saumons vendus au Canada.

Nous respectons l'approche du gouvernement canadien en matière d'étiquetage et nous suivons ses exigences comme nous le ferions dans n'importe quelle région. Ils ont effectué un examen approfondi au cours du processus d'approbation et nous apprécions leur professionnalisme , assure Syvia Wulf.

L'entreprise AquaBounty a dit dans le passé que rien ne permet de distinguer son saumon génétiquement modifié des saumons naturels. Photo : AquaBounty

En parallèle, les discussions se poursuivent actuellement à la Chambre des communes autour de la Loi sur la protection de l'environnement.

Il faut introduire l'idée que nous n'avons pas besoin de ces produits-là. Il y a beaucoup de risques avec ce produit-là. Nous devons introduire cela dans la Loi sur la protection de l'environnement , croit Mark Butler, de Nature Canada.

Le professeur Sylvain Charlebois analyse cette décision

Karine Godin s’est entretenue avec Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie, sur la décision d'Aquabounty de ne plus produire saumon génétiquement modifié au Canada.

Pas de perte d'emploi à l'horizon

Il n'est pas question, selon l'entreprise, de fermer ses installations de l'Île-du-Prince-Édouard.

Dans un communiqué de presse, AquaBounty s'est engagé à ne licencier aucun de ses 37 employés de son usine de Rollo Bay, ainsi que de son centre de recherche de Fortune Bay, toutes deux situés dans l'est de la province.