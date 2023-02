C’est un départ pour l’usine GM-POSCO à Bécancour

Dans les dernières semaines, le chantier aux abords de l'autoroute 30 est passé en deuxième vitesse et ça pourrait aller vite, si l'on en croit le président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Donald Olivier. Il espère aussi que le début des travaux rassurera ceux qui doutaient du sérieux des projets annoncés depuis deux ans.

C'est démarré pour de vrai à Bécancour! En étant dans la boîte, je le sais que c'est réel et que ça s'en vient. Ce que je trouve intéressant, c'est que la population voit que c'est vrai. Ce n'est plus juste des articles et des entrevues. C'est vraiment des grues et des travailleurs , s'enthousiasme M. Olivier.

Le montage de la structure d’acier est prévu pour avril. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Sur place, c’est un véritable carrousel de poids lourds que l'on peut voir sur la voie de desserte. Ils entrent et ressortent du chantier les uns après les autres. Dans les dernières semaines, les travaux de coffrage ont débuté, les immenses foreuses sont à œuvre et les fondations de béton prennent forme.

Mais ce n’est que le début, prévient Donald Olivier. Le montage de la structure d’acier est prévu pour avril. Afin d'accélérer la construction, les travailleurs s’activent souvent même jusqu’en soirée. On dit souvent que c'est une course contre la montre. Ils ont voulu profiter de la saison hivernale pour avoir un gain sur l'échéancier d'environ quatre mois.

De nombreux camions sont à l'oeuvre sur le chantier de la future usine à Bécancour. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le début de production des cathodes, un matériel actif utilisé dans les batteries, est prévu pour 2025. Environ 200 emplois seront créés pour cette première phase, selon Ultium Cam. Le projet pourrait être agrandi et le consortium possède une option d'achat sur le lot total qui comprend 36 000 mètres carrés. Pour l'instant, environ le tiers est utilisé.

Le chantier de la future usine de GM-POSCO à Bécancour. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

À l'hôtel de ville, la mairesse Lucie Allard se réjouit de voir les travailleurs et la machinerie s'activer sur le chantier. Elle appelle à la mobilisation des gens d'affaires puisque Bécancour aura besoin de davantage de services pour répondre à la demande. Elle espère que ce début des travaux rassurera des entrepreneurs qui hésitaient jusqu'à présent.

On a mis en place des actions en novembre dernier pour mobiliser notre communauté d'affaires, affirme la mairesse de Bécancour. Tout le monde était un petit peu en mode attente de voir si tout ça allait se confirmer. Mais là je pense que c'est confirmé. C'est un signal fort en fait.

Le chantier de l'usine GM-POSCO a pris forme, il y a quelques semaines. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier