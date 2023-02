Aide aux sans-abris : une propriétaire à Moncton présente des excuses

Anick Dadson, copropriétaire avec son mari de l’entreprise A&A Real Estate Investors, dit prendre toute la responsabilité pour le document remis aux locataires et dans lequel on peut lire que toutes les personnes itinérantes disposent de nourriture et d’un endroit où passer la nuit fournis par le gouvernement.

Je croyais avant que les [sans-abris] avaient accès et pouvaient utiliser des services que le gouvernement offrait, qui étaient en place, parce qu’on entendait parler à ce moment-là qu’ils avaient des [refuges], qu’ils avaient des [banques alimentaires] et des places où aller chercher leur nourriture. Donc je croyais que c’était un service disponible à tous les gens qui étaient dans le besoin. Je n’étais pas consciente à ce moment-là que ce n’était pas le cas , explique Anick Dadson.

Le document de 15 pages présenté comme une lettre de bienvenue aux locataires et qui contient les règlements de l’entreprise indiquait aussi que toute personne qui vit dans la rue a choisi ce mode de vie. La version révisée du document ne contient plus cette affirmation.

Anick Dadson dit regretter ce qui s’est produit et présenter des excuses pour son ancienne opinion.

Je suis plus consciente de la réalité d’aujourd’hui , souligne-t-elle.

Des itinérants et des seringues dans les couloirs

Anick Dadson explique que son couple a acheté des immeubles le long de la promenade Savoie en 2021. À ce moment, selon elle, les immeubles n’étaient pas sécuritaires. Des locataires trouvaient des itinérants qui dormaient dans les couloirs. Ils trouvaient aussi des seringues usagées sur les lieux.

Il fallait que cela cesse, dit-elle, d’où la production du document contenant des règlements.

Les baux de ces trois immeubles d’habitation de la promenade Savoie à Moncton interdisaient aux locataires d’aider les sans-abris aux alentours. Photo : Google Street View

La version précédente du document recommandait aux locataires de ne rien donner aux sans-abris. La version révisée compte un nouveau passage où l’on précise qu’on ne veut pas dissuader les locataires d’aider des sans-abris. Nous croyons qu’il est plus important que jamais de s’entraider durant cette période de crise.

Un porte-parole du gouvernement provincial a indiqué que la Loi sur la location de locaux d’habitation n’interdit pas aux propriétaires de demander à leurs locataires de ne pas aider les sans-abris.