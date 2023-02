L’arrondissement de Lennoxville demeurera bilingue 

Rappelons que selon le dernier recensement, 44 % de la population de Lennoxville a l’anglais comme langue maternelle. Or le statut d'une ville bilingue peut être révoqué si l'anglais est la langue maternelle de moins de 50 % de la population.

Pour cette raison, l'arrondissement a reçu un avis de l'Office québécois de la langue française (OQLF) en décembre dernier. Pour préserver le statut bilingue, le conseil devait adopter une résolution et la transmettre à l'Office.

Peu avant le vote des élus, le citoyen Norman Green a profité de la période de questions pour remercier le conseil pour son travail dans ce dossier.

Le bilinguisme de Lennoxville, ce n’est pas seulement une question de statut légal, ça fait partie de la culture, du patrimoine et de l'histoire de notre ville. C'est une partie vivante de la communauté qui contribue à la culture et à la diversité de Sherbrooke dans son ensemble. Au nom de Lennoxville, [...] nous voudrions prendre un moment avant le vote ce soir pour vous remercier du temps, des efforts et du sérieux que vous avez consacrés à ce dossier qui nous tient vraiment à cœur , a-t-il souligné.

Le conseiller de Lennoxville, Claude Charron, a abondé dans le même sens en comité plénier.

« Je ne vois pas les deux communautés; quand on a des réunions, on se parle en anglais, en français. Par expérience aussi, quand je veux visiter l'école Alexander Galt, tu vas dans un corridor, puis ça parle anglais, français, puis c'est normal, donc c'est ce que j'appelle une communauté. [...] C’est une excellente opportunité pour la Ville, ça renforce la cohésion des communautés sherbrookoises. » — Une citation de Claude Charron, conseiller de Lennoxville

Je tiens à préciser l’importance du geste de détermination de la volonté de la communauté de Lennoxville de demeurer dans un arrondissement bilingue. C’est vraiment fort , a-t-il ajouté.

La diversité, pour moi, c'est une force. C'est une force que vous avez su mettre en valeur à Lennoxville sur laquelle vous avez su bâtir, construire. Je pense que votre arrondissement, vous y tenez. Votre statut bilingue, vous y tenez, mais c'est profond, en réalité. Votre attachement à votre communauté, ça devrait nous inspirer tous , a renchéri la mairesse Évelyne Beaudin. Cette dernière avait déjà manifesté son appui au maintien du statut bilingue de Lennoxville en décembre dernier.