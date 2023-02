Le stationnement Webster sera démoli 

En comité plénier, le Service des infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke a confirmé que la démolition du stationnement va coûter environ 2 M$. Cette facture inclut notamment le retrait d’une petite quantité d’amiante. Des réseaux électriques importants sont également situés dans la structure.

La réparation du stationnement coûterait quant à elle un peu plus de 560 000 $. Ces travaux n’allongeraient cependant la vie du stationnement que d’environ trois ans.

Pour cette raison, la directrice du Service des infrastructures urbaines de la Ville, Caroline Gravel, a recommandé aux conseillers d’emprunter la voie de la démolition.

Considérant que le stationnement a été construit en 1959 et que sa durée de vie utile est atteinte, considérant qu'il y aurait des investissements de l'ordre de 565 000 nécessaires pour prolonger la durée de vie utile de l'ouvrage que de trois ans sans garanties sur sa sécurité, considérant que le site du stationnement Webster a un potentiel indéniable pour la mise en œuvre d'un projet important et structurant pour ce secteur, considérant que ce site appartient à la ville de Sherbrooke et permet donc à celle-ci d'implanter un projet représentant la vision de la ville en aménagement du centre-ville, sans frais d'expropriation. [...] Il est recommandé de procéder dès maintenant aux travaux de démolition du stationnement Webster , a-t-elle résumé.

La mairesse s'est dite d'accord avec elle.

Finalement, c'est soit une déconstruction maintenant ou une déconstruction future avec aucune garantie qu'entre temps, on va vraiment réussir à le mettre sur le respirateur artificiel pour vrai. Alors je pense qu'évidemment, la déconstruction immédiate, de mon côté, je suis favorable , a-t-elle souligné.

« Il y a là une bougie d'allumage pour une revitalisation vraiment intéressante. Alors on a très hâte à la suite. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Elle ajoute que la Ville est déjà en discussion avec différents partenaires pour tenter de déterminer ce qui pourra être installé pour remplacer le stationnement.

Un centre-ville dynamique, commercial et humain

Le conseiller du district du Lac-des-Nations, Raïs Kibonge, a également remercié ses collègues pour cette décision. Il dit être prêt à appuyer les commerçants du centre-ville.

« Nous devons regarder vers l'avant et profiter du délai de cette déconstruction pour consulter tous les usagers afin d'avoir un centre-ville dynamique, commercial et humain » — Une citation de Raïs Kibonge, conseiller du district du Lac-des-Nations

La conseillère Nancy Robichaud est la seule élue à avoir montré sa dissidence face au projet, par crainte d’une explosion des coûts, notamment dans le cadre des travaux de décontamination.

Je tiens à réitérer mon inquiétude sur les coûts qui s'en viennent, parce qu'à maintes et maintes reprises, huit [...] dans le rapport, il y a des flags levés qui disent qu'il y a des analyses qui doivent être faites pour certaines composantes, parce qu'on ne sait pas s'il y aura des fibres d'amiante ou pas. Juste à cause de ça, je vais voter contre. Je suis pour la déconstruction, mais le fait qu'il manque des chiffres, c'est ma crainte , a-t-elle indiqué.

Bien qu’elle se soit dite pour la déconstruction, la conseillère Hélène Dauphinais a elle aussi mis en garde le conseil quant aux débordements de budget.