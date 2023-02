Taux d’inoccupation de 0 % à Roberval : Serge Bergeron compte sur la construction

Cette donnée avait été publiée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), à la fin du mois de janvier. Il n’avait alors pas commenté, étant à l’extérieur.

Serge Bergeron a dit qu’il s’attendait à de tels résultats et que c’est ce qu’il pouvait déjà constater. Il avait notamment observé le 1er juillet dernier que plusieurs citoyens avaient peiné à se loger.

Il affirme que la Ville avait déjà commencé à agir en baissant l'impôt foncier pour les édifices de six logements. Il se dit confiant que des logements seront bientôt construits.

On a des terrains où on peut permettre la construction de logements. Sur l'avenue Roberval, il y a des terrains qui sont disponibles pour ça. Il y a déjà des promoteurs qui ont visé des terrains et qui attendaient que le marché reprenne. Là, ç’a l'air de vouloir reprendre puisque depuis décembre, on a eu quelques appels, quelques approches pour soit de la construction de logements, ou de la construction de condos , a-t-il indiqué lors d’une entrevue accordée à Place publique mardi.

Serge Bergeron a aussi fait mention d’une liste d'attente imposante d'une vingtaine de familles autochtones qui n'ont pas de logement.

Pour le futur, il a ciblé le projet de construction de 24 logements mené par le Centre Mamik Lac-Saint-Jean, un organisme communautaire qui représente et soutient la population autochtone en milieu urbain.

On espère voir apparaître les premiers travaux dès le printemps. [...] Le Centre Mamik, on pourrait se donner au moins un an et demi de construction, donc ça devrait être fin 2024, début 2025. Là, on devrait être en mesure de loger des gens dans ces 24 logements , a-t-il ajouté.

Finalement, il dit aborder les problèmes de l’itinérance et du manque de logements conjointement.