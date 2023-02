Des organismes manitobains estiment pouvoir accueillir plus d’immigrants francophones

En 2022, le Canada a accueilli 431 645 nouveaux arrivants, dont plus de 16 300 francophones atteignant sa cible pour la première fois en immigration francophone.

Cet afflux d'immigrants a créé une fatigue chez les employés d'organismes ontariens spécialisés en immigration, selon un article écrit par Francopresse en janvier 2023.

À Winnipeg, l'Accueil francophone dit qu'elle aurait pu se retrouver dans la même situation que leurs homologues ontariens, n'eut été une restructuration pour recruter davantage de personnel.

Depuis le début de l'année 2022-2023, l'organisme a déjà rencontré 591 clients, soit beaucoup plus que lors de l'année 2021-2022, où l'organisme a accueilli 703 clients au total.

Nous étions une équipe d'environ une trentaine de personnes. Maintenant, nous sommes à peu près une cinquantaine de personnes. C'est pour ça que je dis bon, on n'est pas à bout de souffle, mais on aurait pu l'être si on n'avait pas eu ça , indique la directrice générale de l'Accueil francophone, Bintou Sacko.

La directrice de l’Accueil francophone, Bintou Sacko (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Le virtuel, un outil utile

Du côté du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba ( CDEM ), 410 visites exploratoires avec des gens souhaitant immigrer au Manitoba ont été organisées au cours de l'année 2021-2022, toutes en virtuel.

La directrice de l'employabilité et de l'immigration économique du CDEM, Salimata Soro, affirme que ces visites en virtuel amène plus de travail à son équipe, qui doit être en mesure de bien expliquer l'information parce que le client ne peut pas toucher et ne peut qu'imaginer le Manitoba .

Du même souffle, elle indique que son organisme ne serait pas capable, avec les ressources humaines actuelles, de tenir le rythme de visite de la dernière année en présentiel. « Chaque semaine on peut avoir jusqu'à 30 personnes, parce qu'on peut tenir des séances avec jusqu'à 15 personnes à la fois. », explique Mme Soro.

En présentiel, ce processus est limité à 1 ou 2 personnes par séance. C'est plus efficace pour nous de le faire de façon virtuelle.

Salimata Niamien-Soro, directrice de l’immigration et de l’employabilité au CDEM (Photo archives) Photo : Radio-Canada

Vague d'immigration aussi attendue en 2023

Bintou Sacko et Salimata Soro s'attendent à ce que le Manitoba puisse accueillir autant d'immigrants francophones en 2023. Elles affirment que leurs organisations sont en mesure de répondre à la demande.

S'il y a une concertation et une organisation avec tous les joueurs autour de la table et qu'on développe une stratégie, on est en mesure de répondre aux besoins , souligne Mme Sacko.