Le risque de séisme demeure d’actualité en Colombie-Britannique

Le récent tremblement de terre et les répliques qui ont secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie lundi relancent le débat sur la capacité de la Colombie-Britannique à faire face à des séismes de la même intensité.

Selon des experts, il y a des similitudes entre le double séisme qui a frappé ces deux pays, et le type de tremblement de terre qui pourrait toucher la Colombie-Britannique, car les secousses sismiques qu’ont connues la Turquie et la Syrie se sont produites après que deux plaques tectoniques se sont verrouillées.

Un événement qui n’est pas étranger à la province, raconte Johanna Wagstaffe, sismologue à CBC : Nous aussi, nous sommes dans cet espace sismique. La zone de subduction de Cascadia au large de l'île de Vancouver est une zone où deux plaques se sont verrouillées.

En janvier 1700, la plaque tectonique Juan de Fuca chevaucha sous la plaque nord-américaine entraînant une rupture de faille le long d’un segment de 1000 kilomètres allant du centre de l'île de Vancouver au nord de la Californie. Cet événement a produit d’importantes secousses et un tsunami qui a balayé l'océan Pacifique.

Selon le site Internet de Séisme Canada, un événement similaire se produira au large dans l’avenir .

La tragédie turco-syrienne, un signal pour être prêt

C’est aussi ce que croit Christopher Boucher, analyste sismique à Ressources naturelles Canada. D'après lui, le tremblement de terre de 1700 pourrait se répéter.

On parle d'une d'une récurrence, chaque 200 - 500 ans. Ça pourrait être demain [ou] dans 300 ans. Et, c'est pour ça l'importance d'être prêt pour un tremblement de terre en Colombie-Britannique , souligne-t-il.

Un planificateur d'urgence de la Ville de Vancouver affirme que le tremblement de terre en Turquie et en Syrie devrait servir de signal d'alarme pour les Britanno-Colombiens.

Cela peut certainement arriver à Vancouver, et nous avons pris du retard , croit Jackie Kloosterboer.

Cela va avoir un impact énorme quand quelque chose comme le tremblement de terre en Turquie se produira ici , ajoute-t-il. Ce que nous devons faire chaque année, c'est vérifier nos approvisionnements, nous assurer que nous avons ce dont nous avons besoin.

Christopher Boucher presse aussi la population à connaître les étapes à suivre lors d’un tremblement de terre, qu’ils vivent près de l'océan ou non.

Savoir se baisser, s'abriter et s'agripper. Savoir où se trouve la trousse de premiers soins dans votre maison et avoir cette information prête et connue par tous les membres de la famille .

Mais pour lui, il est aussi du devoir du gouvernement d’être à même de prévenir et protéger la population.

Où en est la stratégie de la province?

Lors d’une mêlée de presse mardi, Bowin Ma, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique a assuré que la Colombie-Britannique continue d'améliorer sa stratégie pour faire face à d'éventuels tremblements de terre.

Nous travaillons toujours avec nos partenaires pour améliorer notre capacité de préparation et d'intervention en cas d'urgence. Nous procédons actuellement à un exercice d'urgence à grande échelle pour valider les plans qui ont été établis dans la stratégie antisismique que nous avons mise à jour l'année dernière , explique la ministre.

Elle a aussi rappelé que la province a annoncé fin janvier, l'installation de 50 capteurs supplémentaires d'alerte précoce aux tremblements de terre dans toute la province.

Nous allons également mettre en œuvre ou présenter une loi d'urgence modernisée plus tard ce printemps , soutient-elle.

Un système d’alerte sismique précoce prévu pour 2024

Bowin Ma indique aussi travailler avec Ottawa au déploiement d'un système d'alerte sismique précoce en cas de tremblement de terre. L’outil sera lancé en 2024, selon Christopher Boucher.

S'il y a un tremblement de terre, dépendamment de votre distance de l'épicentre, vous recevrez sur votre cellulaire un avertissement vous donnant quelques secondes à quelques dizaines de secondes d'avertissement avant que les secousses fortes n’arrivent , explique-t-il.

L'analyste sismique de Ressources naturelles Canada pense que cela donnera un peu de temps notamment pour ouvrir les portes des stations de pompier, arrêter les chirurgies, empêcher les avions d'atterrir .

Avec des informations de Cathy Kerney