Des parents d’élèves réclament une meilleure offre pour le hockey scolaire à Saguenay

Le sujet a notamment rebondi mardi au conseil municipal. Des parents dénoncent une entente entre la Ville, l'Association de hockey mineur Saguenay (AMHS) et les centres de services scolaires qui empêchent la création de nouvelles équipes de hockey scolaire.

La situation oblige même certains élèves à poursuivre leur parcours dans d'autres villes, ce qui fait des mécontents

C’est que depuis juillet 2021, les CSS des Rives-du-Saguenay et De La Jonquière sont soumis à une entente qui ne leur permet pas de créer de nouvelles équipes de hockey scolaire dans leurs établissements.

Cette entente a été signée par la Ville, l'Association de hockey mineur Saguenay et les centres de services scolaires.

Or, la pression des parents est de plus en plus forte pour l'ajout d'équipes sportives en milieu scolaire.

Je demande seulement à la Ville de Saguenay de choisir quel encadrement sportif ils veulent, c'est-à-dire de faire partie du sport de leur école. Présentement dans la structure du hockey à Saguenay, on ne permet pas nécessairement aux jeunes de choisir dans quelle équipe ils veulent jouer , a indiqué un parent, Sébastien Harvey.

« L'avantage du sport scolaire, on le sait tous, c'est d'être encadré par l'école. Cette année, il y a des jeunes qui sont obligés d'aller jouer à Alma. » — Une citation de Sébastien Harvey, parent

Par exemple, l'École secondaire de l'Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine à Chicoutimi souhaite depuis plusieurs années diversifier son offre aux élèves.

Mais dans le contexte actuel, c’est impossible sans revoir les paramètres de l'entente qui est valide jusqu'en 2024.

Avant de dire on rouvre le contrat, il faut y penser deux fois. Il y a un contrat qui est en vigueur et ce n'est pas moi qui l'ai signé ce contrat-là. Il faut respecter les gens qui ont signé ce contrat-là. Je le répète, on n'a pas eu de demandes écrites ou officielles , a expliqué Michel Thiffault, président de la Commission des sports et du plein air et conseiller dans l’arrondissement de Jonquière.

Le parent Sébastien Harvey a discuté avec le conseiller municipal Claude Bouchard après la séance du conseil municipal de mardi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Selon Sébastien Harvey, il est insensé que ce type d'entente s'applique uniquement au hockey scolaire.

Elle ne l'oblige pas dans aucune autre structure scolaire. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure à Ville de Saguenay. C'est quoi votre rôle dans la création d'équipes scolaires? , a questionné le parent.

Je n'ai rien contre le hockey scolaire. Je veux que les jeunes pratiquent du hockey, que ce soit du hockey scolaire ou du hockey civil. Ce qui est choquant, là ça se joue dans les bureaux, mais le hockey ça se joue sur la glace. C'est une chicane de contrat, une chicane d'entente et je n'aime pas bien ça , a rétorqué Michel Thiffault.

Selon le conseiller municipal, la visite prochaine dans la région du directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, pourrait faire avancer le dossier.

Du côté de l' AMHS, le président, Patrick Tremblay, se dit prêt à avoir des discussions pour voir comment améliorer le sort de tout le monde.

D’après un reportage de Roby St-Gelais