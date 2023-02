Transferts en santé : les premiers ministres de l’Atlantique restent sur leur faim

Le gouvernement fédéral offre 196 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces dans le cadre des négociations pour augmenter les transferts en santé, dont 46,2 milliards en nouveau financement. Les premiers ministres de l’Atlantique souhaitaient une enveloppe plus importante, mais estiment que cela permettra tout de même d’améliorer l’offre de soins.

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté la proposition de son gouvernement pour le financement des soins de santé durant sa rencontre très attendue avec ses vis-à-vis provinciaux, mardi à Ottawa.

Cette offre est bien loin de ce que réclamaient les provinces, mais les premiers ministres provinciaux ont tout de même souligné que cela était une amélioration par rapport à la situation actuelle.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, au moment de présenter son offre en matière de financement de la santé aux provinces et aux territoires, mardi Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le gouvernement fédéral a aussi mis de l'avant différentes priorités, notamment le partage de données entre les provinces, un meilleur accès aux médecins de famille, le financement de la santé mentale et des soins à domicile, sans toutefois imposer de conditions fermes et d'exigences de résultats aux provinces et territoires.

Lors d’un point de presse avec les premiers ministres des provinces et des territoires, en fin de journée, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Tim Houston a indiqué qu’il reconnaît que des fonds supplémentaires ont été offerts, mais sans plus.

« Il y a de l’argent supplémentaire. Il y a des besoins significatifs dans notre système de santé, donc nous serons en mesure de dépenser cet argent. Est-ce que nous en voulons davantage? Évidemment. » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick n’a pas pris la parole lors de ce point de presse. Dans une déclaration écrite envoyée un peu plus tard, Blaine Higgs a affirmé que le modèle de financement est inférieur à ce qui était prévu .

Nous ne pouvons pas continuer à fournir des soins de santé comme nous le faisons et nous attendre à des résultats différents. Nous devons nous rencontrer et déterminer quelles sont nos prochaines étapes , a affirmé Blaine Higgs.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard Dennis King (au centre), discute avec la première ministre de l'Alberta Danielle Smith (à gauche). Avec le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Tim Houston (à droite), ils participent à un point de presse à Ottawa, le 7 février 2023. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Aux côtés de ses homologues, à la suite de la rencontre, le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard Dennis King a fait preuve de plus d’optimisme.

Nous sommes arrivés ici avec un certain optimisme que nous allions recevoir plus d’argent afin de gérer les défis du système de santé dans notre province. Cela signifie donc du nouvel argent, qui n’était pas dans notre budget cette année. Ce n’est pas négligeable , a-t-il dit.

L’argent ne règlera pas tout

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard appelle toutefois à une conversation plus large.

Ce qui ne fait pas partie de cette conversation c’est que nous n’avons pas seulement besoin d’argent. Nous avons besoin d'innovation et de changements sur la manière dont nous offrons les soins de santé. Je sais que nous avons fait croire aux Canadiens que l’argent allait tout régler, mais ce n’est pas vrai , précise Dennis King.

Les premiers ministres des provinces et des territoires lors d'une conférence de presse à Ottawa, le 7 février 2023. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, en a rajouté en affirmant qu’il fallait moderniser un système de santé pris dans les années 1960 .

Certaines conversations que nous avons eues aujourd’hui permettent d’aller dans cette direction , a-t-il dit avec optimisme. Il y a une transformation dans l’approche du gouvernement fédéral, où il y a une considération pour la complexité des enjeux touchant à la démographie ou les enjeux géographiques, plutôt que la formule per capita, donc c’est une victoire pour nous.