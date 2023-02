La mine de Tata Steel à Schefferville rouvrira en février

En novembre, la minière avait annoncé qu'elle cessait temporairement la majorité de ses activités à Schefferville en raison du contexte économique, notamment avec la baisse du prix du fer sur les marchés internationaux.

Construction & Expertise PG affirme qu’au moins une centaine de ses employés vont travailler à Schefferville. Photo : Photo de l'entreprise Construction & Expertise PG

Le vice-président des ressources humaines chez Tata Steel, Éric Luneau, précise que la minière souhaite poursuivre ses opérations. Cette reprise est possible, explique-t-il, notamment grâce à l'augmentation du prix de fer depuis l’automne.

En collaborant avec Construction & Expertise PG, Tata Steel juge aussi que les opérations à Schefferville sont viables.

Construction & Expertise PG, une entreprise d’ingénierie-conseil et de maintenance industrielle, affirme qu’au moins une centaine de ses employés travailleront à Schefferville. Elle compte effectuer une cinquantaine de nouvelles embauches.

[Ce contrat] est une continuité de la progression de notre entreprise. Notre croissance rassure nos employés. On ouvre bientôt notre nouveau bureau à Sept-Îles, au coin de Brochu et Napoléon , explique le vice-président de Construction & Expertise PG, Sébastien Tessier.

Tata Steel confie à l'entreprise Construction & Expertise PG l'exploitation et la maintenance de leur concentrateur à Schefferville. Photo : Radio-Canada

Cette entreprise souhaite embaucher entre 30 et 40 % de travailleurs provenant des communautés de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach.

Présentement, on a environ 10 % d’employés [de ces communautés autochtones]. Mais on a besoin de plus de 100 employés avec des gens très spécialisés, donc on doit [recruter aussi à l’extérieur]. On a des gens de Sept-Îles, des Maritimes et beaucoup de Terre-Neuve , ajoute Sébastien Tessier.

Une bouée de sauvetage pour Schefferville

L’administrateur de la Ville de Schefferville, Jean Dionne, se réjouit du retour des activités de Tata Steel dans la région.

Il considère que la fermeture temporaire des opérations de la minière n'a pas eu un gros impact sur la Ville, mais qu’un arrêt des activités à plus long terme aurait été dommageable.

Par exemple, il y a des entreprises qui se sont installées à Schefferville pour donner des services aux minières qui ont investi. J’imagine que les entreprises de transport et dynamitage n’auraient pas maintenu leurs installations à Schefferville. Il y a la vente de pétrole et de matériel. Il y a des installations pour les cadres et les fournisseurs pour lesquelles la Ville perçoit des taxes , raconte Jean Dionne.

Le seul moyen de rejoindre Schefferville est par l'avion et le train. La ligne de chemin de fer permet aussi de transporter le minerai de fer vers le port de Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il rappelle que la majorité des travailleurs de Tata Steel n'habitent pas Schefferville, mais font du navettage (fly-in fly-out) pour y travailler.

Il y a quand même entre 30 et 50 personnes dans les communautés autochtones, les Naskapis et les Innus, ou des gens de Schefferville, qui travaillent pour la mine , précise l'administrateur de la Ville.

Quant à l’avenir des opérations de Tata Steel après ce contrat d’une durée de huit mois, Éric Luneau garde la porte ouverte. On va réévaluer la situation. On verra bien pour la suite , admet-il.

Avec la collaboration de Laurence Vachon