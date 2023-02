Mary Ellen Turpel-Lafond rend son doctorat honorifique à une autre université de la C.-B.

Dans un communiqué, l’université explique avoir entamé un processus de révision, à la suite de préoccupations du public concernant le diplôme accordé à Mary Ellen Turpel-Lafond en 2016.

L'université a contacté [Mary Ellen] Turpel-Lafond au cours du processus d'examen, qui comprenait également la consultation de collègues autochtones et universitaires, ainsi que l'implication du comité consultatif sur les distinctions honorifiques et les prix de l'Université , écrit l’établissement dans un communiqué.

L’ URR ajoute que l’avocate a répondu en renonçant volontairement au diplôme honorifique.

L'université reconnaît le préjudice causé aux populations et aux communautés autochtones par des controverses de ce type, et la nécessité d'être plus proactif dans l'élaboration de politiques visant à soutenir les étudiants, le corps enseignant et le personnel autochtones , conclut le communiqué.

En tout, 11 universités canadiennes ont accordé un doctorat honorifique à Mary Ellen Turpel-Lafond. L'année dernière, elles ont toutes annoncé qu'elles réexamineraient ces distinctions après qu'une enquête de la CBC ait remis en question ses origines autochtones.

En janvier, l'Université de l'île de Vancouver a annoncé que Mary Ellen Turpel-Lafond lui avait offert de lui remettre le doctorat honorifique qui lui avait été accordé en 2013, une offre que l’établissement a acceptée.